Turkcell Çinli teknoloji şirketi Huwaei ile Mobil Hizmetleri için anlaşma imzaladı

12.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:00

Çinli teknoloji firması Huawei ve Turkcell Mobil Ekosistem İş birliği anlaşmasına imza atarak dijital alanda güçlerini birleştirdi.



Huawei Mobil Servisleri'nin (HMS) tanıtıldığı ve Turkcell'in kendi uygulamalarını bu platforma taşıdığını açıkladığı basın toplantısında, taraflar iş birliği anlaşması da imzaladı. Turkcell, HMS destekli Huawei telefon satış adedinin önümüzdeki dönemde 1 milyon olacağını açıkladı. Turkcell ayrıca, Huawei'nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için iş birliği yapan ilk GSM operatörü oldu. Euronews.com'da Görüntüle