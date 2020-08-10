Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı Turkcell, altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla Aralık 2019'da mutabakatını duyurduğu Çin Kalkınma Bankası kredi paketini imzaladı.

Turkcell, altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla Aralık 2019'da mutabakatını duyurduğu Çin Kalkınma Bankası kredi paketini imzaladı. 500 milyon Euro tutarında ve 8 yıl vadeli kredi paketi, 3 yıl içinde Turkcell tarafından yapılacak telekom ekipman alımlarının finansmanında Euro ve Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek. Turkcell, RMB cinsi kredilerin riskten korunma (hedge) işlemleri içinse ICBC Turkey ile çalışacak.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çin Kalkınma Bankası'yla uzun vadeli bir kredi paketi için mutabakata varan Turkcell, bu kapsamda toplam 500 milyon Euro tutarında 8 yıl vadeli kredi anlaşmalarını imzaladı. Anlaşmaya göre krediler imza tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yapılacak yatırımlara paralel olarak Euro ve Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek. Turkcell ayrıca RMB kredilerin kur ve faiz risklerinin ihtiyaç oldukça hedge edilmesi amacıyla ICBC Turkey ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Bu kapsamda RMB cinsinden kullanılan kredilerin risklerinin bertaraf edilmesi için gerekli hedge işlemleri yapılabilecek.

Yılmaz: "Turkcell'e duyulan uluslararası güvenin göstergesi"

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Çin Kalkınma Bankası'yla imzalanan anlaşmanın hem Turkcell'e hem de Türkiye ekonomisine duyulan uluslararası güvenin en açık göstergesi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Son dönemde belirginleşen dijitalleşme trendi, Turkcell'in sunduğu ürün/hizmetlere ve veri kullanımına olan talebi arttırırken pandemi dönemi iletişimin önemini bir kez daha gösterdi. Bu süreçte veri kullanımda yüzde 50'lere varan artışlar yaşarken, BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşmelerde 10 kata varan, TV+ kullanımında ise yüzde 15 artışlar gördük. Ayrıca fiber olmayan yerlerde müşterilerimize fiber hızında mobil internet sunabilmemizi sağlayan Superbox ürünümüze olan talep de katlandı. Turkcell olarak, büyüyen abone bazımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam etmek için yatırımlara kesintisiz devam ediyoruz. Uzun vadeli yatırımlar için uzun vadeli finansman sağlanması iş modelimizin temel prensiplerimizden."

Turkcell'in bu anlaşmayla etkin bilanço yönetimini likidite ve kur riskinin çeşitlendirilmesi anlamında bir kez daha kanıtladığının altını çizen Yılmaz, "İmzaladığımız anlaşmayla önümüzdeki 3 yılın yeni nesil teknoloji satın alımlarını finanse etmeyi planlıyoruz. Uzun vadeli, uygun maliyetli ve hem Euro hem de RMB cinsinden kullanılabilecek bu krediyle satın alımlarımızı finanse ederken bu dönemde vadesi gelecek kredilerimizi de elverişli koşullarda yenilemiş olacağız. Başarıyla tamamladığımız bu anlaşma sayesinde gelecek dönemlerdeki altyapı yatırımlarımıza finansman anlamında hazırız" diye konuştu.

3 yıllık dönemde kullanılacak krediler için kullanım süresi boyunca anapara geri ödemesi yapılmayacak; kullanım döneminin bitiminden itibaren 5 yıllık süre içerisinde düşük başlayıp artan taksitler halinde geri ödenecek.

Turkcell, tedarikçileriyle ilk yerel para birimi cinsi anlaşmasını 2017'de LTE servis ve ürünleri için yapmıştı. 2018 yılında ise Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile söz konusu anlaşmanın finansmanı için Türkiye'deki ilk uzun vadeli RMB cinsi kredi anlaşmasını imzalamıştı. Son olarak Turkcell yerel para ile ticaret hacmini artırarak finansal yönetimini güçlendirme kararı almış, bu amaçla Çin menşeili tedarikçileriyle ileri tarihli tüm kontratlarını RMB cinsinden yapma konusunda mutabık kalmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA