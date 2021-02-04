Turkcell Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, yarın başlayacak
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Turkcell Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, yarın başlayacak

04.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:24
Turkcell Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, yarın başlayacak

Turkcell Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, yarın başlayacak.

Turkcell Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, yarın başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyon, geçen yıl yaşamını yitiren TAF İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız'ın anısına düzenlenecek.

Üç gün sürecek organizasyona 1200'ün üzerinde atlet başvurdu. Uluslararası turnuva olarak kabul edilen şampiyonada Azerbaycan, Özbekistan, Lübnan, Kuveyt, Kırgızistan, İspanya, Irak, İran ve Gürcistan'dan 18 misafir sporcu da mücadele edecek.

Şampiyona, 13 Şubat'ta düzenlenecek Balkan 20 Yaş Altı ve 20 Şubat'ta organize edilecek Balkan Büyükler Salon Atletizm şampiyonaları için seçme niteliği taşıyor.

Organizasyona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak. Sporcular, yarışmaların ardından salondan ayrılacak.

Turkcell Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda atletler, 12 dalda yarışacak. Sporcular, 60 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3 bin metre, 60 metre engelli, gülle atma, uzun atlama, 3 adım atlama, yüksek atlama ve sırıkla atlama dallarında madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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