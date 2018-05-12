Turkcell Bu Toprakların Einstein'larına Sahip Çıkıyor

Üstün yetenekli çocukların Türkiye'nin geleceğine değer katacak bireyler haline gelmesi hedefiyle kurulan BİLSEM'e destek veren Turkcell, Zeka Küpü projesiyle gençlerin kodlama, yazılım, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve robot teknolojilerinde eğitimi için katkı sunuyor.

Turkcell Bu Toprakların Einstein'larına Sahip Çıkıyor

Üstün yetenekli çocukların Türkiye'nin geleceğine değer katacak bireyler haline gelmesi hedefiyle kurulan BİLSEM'e destek veren Turkcell, Zeka Küpü projesiyle gençlerin kodlama, yazılım, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve robot teknolojilerinde eğitimi için katkı sunuyor.

Kaynak: Dunya.com

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