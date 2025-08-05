Turkcell battı mı? Turkcell şu anda kimin? - SON DAKİKA

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon devlerinden biri olan Turkcell ile ilgili son günlerde ortaya atılan iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan bazı söylentiler, "Turkcell battı mı?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı. Şirketin finansal yapısı, faaliyet durumu ve ortaklık yapısıyla ilgili yapılan spekülatif paylaşımlar sonrası gözler Turkcell'e çevrildi. Peki, Turkcell battı mı? Turkcell şu anda kimin? İşte, detaylar…

TURKCELL BATTI MI?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Turkcell battı" iddiaları, şirketin finansal verileriyle çürütüldü. 2025 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre Turkcell'in satış gelirleri %13 artışla 47,9 milyar TL'ye ulaşırken, brüt karı %49 yükseldi. Net karında %15'lik bir düşüş yaşansa da, şirketin bilanço yapısı güçlü kalmaya devam ediyor.

Turkcell battı mı

TURKCELL ŞU ANDA KİMİN?

Turkcell'in yönetimi, kamu ve özel sektörün ortak yapısıyla faaliyetlerini sürdüren çok ortaklı bir yapı üzerinden şekilleniyor. Şirketin kontrol hissesi, %26,2 oranındaki imtiyazlı pay ile Türkiye Varlık Fonu'na ait. İkinci büyük hissedar konumundaki IMTIS Holdings ise %19,8 paya sahip. Kalan hisselerin yaklaşık %54'ü ise halka açık durumda.