Turkcell dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girdi
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Turkcell dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girdi

Turkcell dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği'nin (GSA) hazırladığı rapora göre, Turkcell dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girdi ve 4.5 G hızında Avrupa'nın en iyi operatörü oldu.

Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği'nin (GSA) hazırladığı rapora göre, Turkcell dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girdi ve 4.5 G hızında Avrupa'nın en iyi operatörü oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin üstün mobil şebekesi dünya çapında örnek gösterilmeye devam ediyor.

Turkcell, GSA'nın Ağustos 2021'de yayınladığı son Küresel Durum Raporu'nda Avrupa'nın en hızlı 4,5G şebekesine sahip operatörü oldu. Dünyanın en hızlı LTE şebekelerine sahip operatörlerinin sıralandığı rapora göre Turkcell LTE şebekesinde sunduğu 1,6 Gbps hız ile dünyanın en hızlı üç operatöründen biri olurken Avrupa'da ise liderliği elde etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları kaydetti:

"Müşterilerimize en iyi hizmeti sunma odağından vazgeçmeden aralıksız çalışmaya ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Geniş spektrumumuz ve doğru planlanmış modern altyapımız sayesinde tüm dünyada örnek gösterilen bir mobil iletişim şebekesine sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Gelişmiş yeteneklerle donattığımız esnek şebekemiz, müşterimizin ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi sağlayarak eşsiz bir deneyim sunuyor.

Bugün Turkcell'in üstün 4,5G şebekesinde sunduğu 1,6 Gbps'lik hız dünya çapında birçok operatörün 5G şebekelerinde sunduğu hızdan daha fazla. Bunu dünya çapında mobil iletişimin devlerinin üyesi olduğu Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği'nin yayımladığı bağımsız rapor da bir kez daha teyit etmiş oldu. Türkiye'nin dört bir yanında her müşterimize en iyi iletişim ayrıcalığını yaşatmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

GSA'nın yayınladığı rapora göre dünya genelinde 151 ülkede toplam 336 operatör, gigabit hızlar sunabilen gelişmiş LTE şebekelerini devreye aldı. Şebekesinde bu gelişmiş teknolojilerin hepsini birden kullanmakta olan Turkcell ise sunduğu 1,6 Gbps'lik hız ile dünya sıralamasında ilk üç operatörden biri olarak yer alıyor.

Turkcell dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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