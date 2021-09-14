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SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladıMustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR (DHA) - İzmir'deki Turkcell Atletizm Süper Lig final mücadelesinde ilk gün geride kaldı.

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR (DHA) - İzmir'deki Turkcell Atletizm Süper Lig final mücadelesinde ilk gün geride kaldı. Atatürk Stadı'ndaki yarışmalar sonunda Enka Spor Kulübü liderliğini korudu. Erkekler ve kadınlarda 8'er kulübün yer aldığı Turkcell Atletizm Süper Lig final müsabakalarının ilk gününde Enka erkeklerde 222 puan, kadınlarda ise 227 puanla liderliği korudu.

Süper Lig'in final kademesinde Enka, kadınlarda ilk gün yapılan 10 yarışmanın 7'sini kazanırken, 3 yarışta ise 2'nci oldu. Mavi beyazlılar, böylece 12 puan avantajla başladıkları günün sonunda rakipleri Fenerbahçe ile arasındaki farkı 24,5'a yükseltti. Gün sonunda Beşiktaş ise 162 puanla 3'üncü durumda bulunuyor.

Erkeklerde ise Enka ilk günde 73 puan toplarken, Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7'ye yükseltti. 100 metre, 400 metre, 1500 metre, 110 metre engelli, uzun atlama ve 4×100 metrede ilk sırayı alan Enka'ya karşı Fenerbahçe de 4 birincilik aldı.

Ligde üçüncülük mücadelesinde ise yarış kızıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor, 3'üncü sıradaki Galatasaray ile arasındaki farkını 3 puana indirdi. Ligde, son güne girilirken Galatasaray 142, Ego Spor ise 139 puanda bulunuyor.

İlk günün öne çıkan dereceleri arasında 100 metrede Türkiye sezonunda en iyi dereceyi yapan Jak Ali Harvey 10.18 koşarken, 400 metrede Berke Akçam 46.44 ile, 1500 metre kadınlarda ise Şilan Ayyıldız 4: 15.95 ile en iyi derecelerini gerçekleştirdi.

Yarışmalar yarın yapılacak müsabakaların ardından tamamlanacak ve ligin şampiyonları belirlenecek.

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde finaller başladı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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