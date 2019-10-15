Turkcell Ankara'da şirketlere dijital çözümlerini anlattı

15.10.2019 13:14

Turkcell'in şirketlerin dijitalleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Teknoloji Buluşmaları'nın ikincisi Ankara'da gerçekleştirildi.



Turkcell açıklamasına göre, Türkiye'nin dijital ekonomisine katkı sunma vizyonu doğrultusunda kurumların dijitalleşme süreçlerine destek olan şirket, Teknoloji Buluşmaları ile Anadolu'daki şirketlerle de bir araya geliyor. Bu kapsamda düzenlenen Turkcell Teknoloji Buluşmaları'nın yeni durağı Ankara oldu.

Ankara'da faaliyet gösteren 300'den fazla şirket yöneticisinin katıldığı etkinlikte, sektörlere özel uçtan uca çözüm önerileri, siber güvenlik, veri merkezleri ve bulut uygulamaları ele alındı.



"Şirketlerin teknolojik dönüşümüne rehberlik ediyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak başkentteki şirketlerimizin de dünya ile rekabette önde olabilmeleri için teknolojik dönüşümlerine rehberlik ediyoruz. Bu anlamda Ankara'da gerçekleştirdiğimiz toplantıyı da son derece önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.



Şirketlerin önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek onların taleplerini yerinde dinleme fırsatı yakaladıklarını belirten Özata, şunları kaydetti:



"Dijital İş Servisleri şirketimiz ile her bir şirketin ihtiyacına özel sunduğumuz terzi işi çözümlerimizi anlattık. İzmir'in ardından ikincisini Ankara'da düzenlediğimiz Teknoloji Buluşmaları'nı Anadolu'nun diğer illerine de taşıyarak şirketlerimizle birebir buluşmaya devam edeceğiz. Yine önümüzdeki günlerde kamu kurumları ile de bu tür etkinliklerde bir araya geleceğiz. Bu vesileyle Ankara'daki toplantımıza katılan şirketlere ve bu önemli günde bizi yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'a teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: AA