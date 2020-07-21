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Turkcell ailesine 2020'nin ilk yarısında 3 bin 149 kişi katıldı

Turkcell, Kovid-19 döneminde artan müşteri ihtiyaçları ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, 2020'nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişilik istihdam sağladı.

Turkcell ailesine 2020'nin ilk yarısında 3 bin 149 kişi katıldı
21.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:30

Turkcell, Kovid-19 döneminde artan müşteri ihtiyaçları ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, 2020'nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişilik istihdam sağladı. 2020 yılı toplam istihdam hedefi 7 bin kişi oldu. Turkcell bünyesinde yılın ikinci yarısında da bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alımlar devam edecek.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Kovid-19 ile beraber değişen ve artan müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için işe alımlarını sürdürüyor. Turkcell Grubu genelinde 2020'nin ilk altı ayında 3 bin 149 ilave istihdam sağlandı. Yılın ikinci yarısında da ihtiyaçlar ve planlamalar doğrultusunda işe alımlar hız kesmeden devam edecek.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biri olduğunu kaydederek, "Yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. 2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var." dedi.

Turkcell ekosisteminde gerek mevcut çalışma sisteminde gerek işe alım süreçlerinde pandemi nedeniyle herhangi bir duraksamanın yaşanmadığını belirten Erkan, "İnsan Kaynakları stratejik planlamamızda, işe alımları ertelemenin aksine, iş hacminde artış öngörüyoruz. Turkcell olarak dijital ürün ve servisler sunan bir firma olduğumuz için bu dönemde artan iş hacmimizle birlikte, özellikle teknoloji alanıyla ilgili eğitimi ve deneyimi olan kişiler odağımızda olmaya devam ediyor. İşe alımlarımızı sadece bu alanlarla sınırlı tutmuyoruz; bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alımlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Yapay zeka işe alım sürecinde

Murat Erkan, dijital dönüşümün lokomotifi olan yeni neslin getirdiği yenilikçi yaklaşımın Turkcell için çok önemli olduğunu ifade ederek işe alım sürecinde yapay zeka kullanımını da artırdıklarını kaydetti.

Erkan şöyle konuştu: "İşe alım operasyonlarımızı, inovatif bakış açısı ile sürekli gelişen şirketimizin yeni iş modelleri ve büyüme hedeflerine paralel; belli periyotlarla adaylarımızdan online anketlerimiz aracılığı ile geri bildirim alarak, sürekli iyileştirme ile yürütüyoruz. Türkiye'nin dijital operatörü Turkcell olarak hem işe alım süreçlerimizi hem de çalışan deneyimini en üst seviyede dijitalleştirmiş durumdayız. Bu kapsamda, özellikle pandemi döneminde online değerlendirme araçlarını daha fazla kullandık ve işe alım süreçlerimizde inovatif yaklaşımımızla yapay zeka teknolojisinden yararlandık. Yeni mezun işe alım sürecimizde, video mülakat aşamasında yaklaşık 3 bin adayın duygu-durum değerlendirmesi yapay zeka aracılığı ile yapıldı. Turkcell İnsan Kaynakları olarak gerçekleştirdiğimiz bire bir mülakatlardaki sonuçlar ile yapay zeka analiz sonuçlarının uyuşması, değerlendirme sürecimizin başarısının göstergelerinden biri oldu. İşe alımlarda yapay zeka kullanımımız artarak devam edecek."

Turkcell'de gençlere ve kadınlara fırsat eşitliği

Erkan, Turkcell'in gençlere kapısını açtığını aynı zamanda kadınlara da özel çalışma modelleri ile iş imkanları sunacaklarını belirterek şunları söyledi: "Dijitalleşme ile gelen 'zor işlerde çabuk ustalaşma' gereksinimi, esnek ve çevik takımların önemini artırıyor. Günümüzde çok yönlü yetenekler aranıyor. İstihdam politikamızda; vazgeçmeden sonuca ulaşacak, hayallerinin peşinden koşacak, teknoloji yatkınlığı yüksek, yeni koşullara hızlı adapte olabilecek yetenekleri Turkcell bünyesine katmak, ana amacımız. Bu dönemde alanında uzman profesyonellere olduğu kadar, iş hayatına yeni atılan gençlere de kapılarımızı açıyoruz. GNÇYTNK programı ile 150 genç yetenek Turkcell ailesine katılacak ve STAJCELL programı sayesinde 200 gence staj imkanı sağlanacak. Yine bu dönemde, ülkemize geri dönmek isteyen vatandaşlarımız için özel olarak tasarlayacağımız ve onları teşvik edeceğimiz 'Tersine Beyin Göçü' projemiz ile Türkiye'deki nitelikli istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer bir önceliğimiz de kadın istihdamı. Kadın Mühendisler Projesi ile toplumsal fırsat eşitliğini öne çıkarmak istiyoruz. Çeşitli nedenlerden ötürü iş hayatında bulunamamış ya da önceden bulunmuş ama evlilik, annelik vb. yaşam koşullarından dolayı şu anda çalışamayan kadınlar için özel çalışma modelleri geliştirerek, Turkcell'de iş imkanı sunacağız. Ülkemizdeki kadınların nitelikli iş gücünü ön plana çıkartmak için yapacağımız bu yatırımın hem Turkcell'e hem de Türkiye'ye gerek ekonomik gerek sosyal anlamda büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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