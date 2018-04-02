Turkcell 5g Yolunda Mardin'de 1 Gigabit Hızı Gösterdi

Turkcell 4.5G'nin ikinci yılını Mardin'de gerçekleştirdiği ve saniyede 1 gigabit'in üstüne çıktığı hız testiyle kutladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 4,5G ihalesinde yaptığı yatırım ve aldığı en geniş frekans aralığı ile sunduğu hız ve kapasiteyle dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. 4,5G'nin ikinci yılında 926 petabyte'a ulaşan data kullanımı ile yeni bir rekora imza atıldı.

Turkcell'in yüksek hız ve en düşük çağrı kesilme oranını seven müşterilerinin bir önceki yıla göre data kullanımları yüzde 89 arttı. LTE-Advanced ve 3 taşıyıcı birleştirme teknolojilerini kullanarak Türkiye'de 81 ilde hizmet veren Turkcell 4,5G'nin ikinci yılını Mardin'de gerçekleştirdiği ve saniyede 1 gigabit'in üstüne çıktığı hız testiyle kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, abonelere her zaman en yüksek hızları sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu amaçla, şebekemizi en yeni teknolojiler ve ürünler ile sürekli güncelliyoruz. 1 Nisan 2016"daki 4,5G lansmanında tüm Türkiye'de o dönemde mobil şebeke üzerinden sunulabilecek en yüksek hız olan 375 Mps'yi sunabilen tek operatör olduk. Aradan geçen süre içerisinde bu konudaki çalışmalarımızı arttırarak devam ettirdik. Geldiğimiz noktada ticari şebekemizi gelişmiş anten ve modülasyon teknolojileri ile donatarak, 60 MHz frekans bant genişliğinde, abonelerimize maksimum 1,2 Gbps hızları sunabilecek duruma ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Sezgin, şebekelerinde sunulan bu yüksek hızları destekleyebilen yeni nesil Samsung S9 modeli terminallerinin piyasaya çıkışı ile birlikte cep telefonlarının bu hızlara ulaşmak için gereken imkanın sağlandığını ifade ederek, ilk defa canlı şebekede ticari cep telefonları ile 1 Gbps'i aşan hızları Mardin'den sunmaya başladıklarının kaydetti.

Mardin AVM'de yapılan hız testinde 1.050 Gbps hızlara ulaşıldığı bilgisini veren Sezgin şunları kaydetti:

"Biz Turkcell olarak Avrupa'nın en geniş spektrumuna sahip operatörüyüz. Bu spektrum sayesinde, GSA'in (Global mobile Suppliers Association) raporuna göre gigabit üstünde hızları verebilen dünyadaki 7 operatörden de bir tanesiyiz. Biz bu hızı sadece Türkiye'nin büyük şehirlerinde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de değil, Mardin'de verebilmek için burada bu testi özellikle yapmak istedik. Daha önceki çalışmalarımızda olduğu gibi bu hızları bölgemizde ilk ve dünyada nadir sunabilen operatörlerden biri olduğumuz için gururluyuz. Bu çalışma, 5G'ye yönelik yaptığımız hazırlıkların da bir ispatı niteliğinde. Bundan sonraki dönemde de en geniş frekans bandımız, güçlü şebeke altyapımız ve en yeni teknolojiler ile abonelerimize en iyi mobil geniş bant deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz."