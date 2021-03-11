Turkcell, 2020 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı
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Turkcell, 2020 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

11.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:17
Turkcell, 2020 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

Turkcell, başarılı faaliyetlerini ve performansını sürdürülebilirlik anlayışıyla tek çatı altında toplayıp, paydaşlarına değer oluşturma modelini anlattığı 2020 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı.

Turkcell, başarılı faaliyetlerini ve performansını sürdürülebilirlik anlayışıyla tek çatı altında toplayıp, paydaşlarına değer oluşturma modelini anlattığı 2020 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı.

Turkcell, uzun vadeli değer oluşturma stratejisini ve özgün iş modeli kapsamında yürüttüğü faaliyetlerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla paydaşlarına aktardığı, 2020 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı. Teknoloji sektöründe entegre raporu yayımlayan Türkiye'nin ilk şirketi Turkcell olduğu belirtildi. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin belirlediği çerçeveye uygun olarak hazırlanan raporda, tüm paydaşlara şirketin uzmanlık ve yönetim becerisi ışığında entegre ve sürdürülebilir değer oluşturma faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme sunuldu.

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Entegre Faaliyet Raporu hazırlamanın sadece Faaliyet ve Sürdürülebilirlik raporlarının bir arada sunulmasının ötesinde bir bakış açısı değişikliğinin de göstergesi olduğunu söyledi. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "2020 yılı faaliyet döneminde dijital odaklı öngörülü stratejimiz ve çeşitlendirilmiş iş modelimiz ile başarılı operasyonlarımızı sürdürdük, güçlü finansal ve operasyonel sonuçlara imza attık. Teknoloji ve iletişimin gücünü topluma fayda oluşturabilecek bir kaldıraç minvalinde kullanan bir şirket olarak sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak gayesi ile bu alanda da çalışmalarımıza devam ettik. İnsan Hakları ve Çevre Politikalarımızı yayımlayarak bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Birleşmiş Milletler CFO Görev Gücü'nde yer alarak 75'inci BM Genel Kurul toplantısında açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Finans ve Yatırım Prensipleri'nin oluşturulmasına katkı sunduk. 5 yıl vadeli 50 milyon euro tutarında yeşil kredi finansman anlaşmasıyla Türkiye'de bugüne kadar yapılan en uzun vadeli kurumsal yeşil kredi anlaşmasına imza attık. Entegre Değer Oluşturma ve Sürdürülebilirlik Komiteleri'nin kurulması ile sürdürülebilirlik yaklaşımımızı üst yönetim seviyesinde sahiplendik. Yatırımcı ve paydaşlarımızı daha bütüncül bir perspektif ile bilgilendirdiğimiz Entegre Faaliyet Raporumuz ile şirketin öncü kimliğini bu alanda da sürdürerek sektörümüzde bir ilke imza attık. Entegre Raporlamayı kurumsal raporlama aracımız olarak gelecek yıllarda da kullanmayı sürdüreceğiz". - İSTANBUL

Turkcell, 2020 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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