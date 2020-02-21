Turkcell 2019’da 1,5 milyon faturalı abone kazandı

21.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:32

Turkcell Grubu, 2019 yılında gelirlerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,1 artışla 25,1 milyar TL'ye yükselterek gelir rekoru kırdı. FAVÖK'ünü yüzde 18,6 artırarak 10,4 milyar TL'ye çıkaran şirketin FAVÖK marjı yüzde 41,5, FVÖK marjı ise yüzde 21,4 oldu.