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Turkcell 2016'da başladığı yerel para ile dış ticarete 'Devam' dedi

İlk olarak 30 Kasım 2016'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Çin Merkez Bankası ile gerçekleştirdiği para takasının ardından, dış ticarette milli para kullanımının öncülüğünü üstlenen Turkcell, dün yaptığı açıklamayla yerel parayla ticaret hamlesini devam ettirdiğini duyurdu.

Turkcell 2016'da başladığı yerel para ile dış ticarete 'Devam' dedi
20.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:06

İlk olarak 30 Kasım 2016'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Çin Merkez Bankası ile gerçekleştirdiği para takasının ardından, dış ticarette milli para kullanımının öncülüğünü üstlenen Turkcell, dün yaptığı açıklamayla yerel parayla ticaret hamlesini devam ettirdiğini duyurdu.

Turkcell, ilk olarak 30 Kasım 2016'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Çin Merkez Bankası ile gerçekleştirdiği para takasının ardından, dış ticarette milli para kullanımının öncülüğünü üstlenmişti. Turkcell, yurt dışı tedarikçilerle olan ekipman alımı işlemlerini TL veya yerel para cinsi ile yapma kararı almış, yabancı para cinsinden olan yatırım harcamalarını, ürün ve hizmet alımlarını ve kira sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirmiş, piyasadan döviz alımlarını da sona erdirmişti.

Turkcell ayrıca 2017'de Huawei Türkiye ile ilk yerel para birimi anlaşmasını LTE servis ve ürünleri için yapmış, 2018'de de Çin Kalkınma Bankası, Huawei Türkiye'den yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için uzun vadeli Yuan kredi anlaşması imzalamıştı.

Turkcell yabancı tedarikçilerle anlaşmalarını yerel para birimine çeviriyor. Şirket dün yaptığı açıklama ile yerel para ile dış ticareti sürdürdüğünü duyurdu. Bu strateji doğrultusunda ilk adım yakın zamanda atıldı. Turkcell ve Huawei Türkiye ileri tarihli tüm kontratlarını Çin'in yerel para birimi Yuan üzerinden yapma konusunda mutabık kaldı.

Turkcell ve Huawei tarafından yapılan ve tüm sözleşmelerin yerel para birimine çevrilmesi anlaşması taraflar arasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu kapsamda Turkcell, Yuan cinsinden ödeme için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sağladığı altyapıyı kullandı.

Dün duyurulan anlaşmanın ardından Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Turkcell Grubu olarak tüm tedarikçilerimizle anlaşmaları üçüncü para birimlerine bağımlılıktan kurtaracak şekilde, yerel baza çekiyoruz. Bununla beraber, Çin menşeili tedarikçilerimize yapılan ödemelerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Çin Merkez Bankası ile yapmış olduğu para takası anlaşması ve altyapı kapsamında yapılması sağlanarak ülkemizde ihtiyacın dışında döviz talebi oluşturmasının önüne geçtik. Önümüzdeki dönemde hem ticaret hem de finansmanda yerel paraların payını arttırarak bu alanda öncü konumumuzu devam ettireceğiz" demişti.

Huawei Türkiye'nin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lei Zhang de "Huawei Türkiye olarak, Türkiye'de yerel para birimiyle ticaretin artması için daha fazla müşterimize Yuan finansmanı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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