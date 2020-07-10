Turkcell 20 Yıldır New York Borsası'nda
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Turkcell 20 Yıldır New York Borsası'nda

Hisseleri New York Borsası'nda işlem gören tek Türk şirketi olan Turkcell, 2000 yılının Temmuz ayından bu yana Amerika'da Türk bayrağımızı dalgalandırıyor.

Turkcell 20 Yıldır New York Borsası'nda
10.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:49

Hisseleri New York Borsası'nda işlem gören tek Türk şirketi olan Turkcell, 2000 yılının Temmuz ayından bu yana Amerika'da Türk bayrağımızı dalgalandırıyor.

Turkcell, New York Borsası'ndaki 20. Yılını Kutluyor

Turkcell tarafından geliştirilen dijital servislerin Türkiye'de her geçen gün kullanıcı sayısı artarken, dünyada da 37 ülkede farklı operatörler bu dijital servisleri kendi altyapılarına entegre ederek müşterilerine sunuyor. Dijital İş Servisleri şirketi ile kurumların dijital dönüşümlerini uçtan uca sağlamayı amaçlayan Turkcell, bu alanda 2022'ye kadar lider olmayı hedefliyor.

Paycell ile Türkiye'nin yerli ve milli mobil ödeme altyapısına sahip olan şirketin, techfin tarafındaki hedefi 2022 sonuna dek 41 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşmak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Turkcell olarak bayrağımızı uluslararası alanda daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu ülkeden daha fazla global marka çıkarmak en büyük hayalimiz. 26 yıl önce kurulan ve 20 yıldır da hisseleri New York Borsası'nda işlem gören Turkcell, aradan geçen sürede dijital servisleri dünyanın dört bir köşesinde kullanılan bir şirket haline geldi. Kurulduğumuz günden beri birçok ilke imza attık, ülkemize yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da ilklerin markası olmaya devam edeceğiz. 5G'de, yerli yapay zekada, yerli ve milli mobil ödeme sistemlerinde öncü olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Turkcell yaptıkça Türkiye kazandı, bundan sonra da biz başardıkça Türkiye kazanmaya devam edecek."

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da açıklamasında, "Ülkemizi 20 yıldır New York Borsası'nda temsil eden ilk ve tek Türk şirketiyiz. Halka açık hisselerimizin altıda biri New York Borsası'nda işlem görüyor. Türkiye'de geliştirdiğimiz dijital servis ve ürünlerimizi dünyanın her köşesine ihraç ederek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan, on binlerce kişiye istihdam sağlayan büyük bir aileyiz. Hedefimiz önümüzdeki dönemde sadece Türkiye'de değil global arenada da önemli bir oyuncu haline gelmek. Türkiye'den kazandığını Türkiye'ye yatıran bir şirket olarak bundan sonra da ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. En yüksek teknolojiye sahip veri merkezlerimiz ve yerli dijital servislerimiz sayesinde ülkemizin verisinin ülkemizde kalmasını ve değere dönüşmesini sağlıyoruz. Kendisini milli teknoloji hamlesinin önemli birer paydaşı olarak kabul eden tüm Turkcell'liler, ülkemizin teknoloji üreten ülke olma hedefine var güçleriyle destek olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Tamindir

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