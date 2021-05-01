Turkcell, 1'inci çeyrekte 705 bin yeni abone kazandı

Turkcell Grubu, 2021 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar TL gelir elde etti.

Turkcell Grubu, 2021 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar TL gelir elde etti. Grup bazında FAVÖK 3,3 milyar TL'ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk çeyreğinde 705 bin yeni müşteri kazanan Turkcell, son 3 yılın en yüksek çeyreklik müşteri kazanımını sağladı. Böylece her yıl1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 70'ineisesadece ilk 3 ayda ulaşmış oldu.

Turkcell, 2021 yılının ilk çeyreğindeki finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Verilen bilgiye göre, sürdürülebilir büyümesini 2021'e de taşıyan şirket, konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü 3,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. Şirketin 2021 yılı ilk çeyrek net karıda yüzde 26,6 artarak 1,1 milyar TL'ye ulaştı. 2021'in ilk çeyreğinde de müşteri kazanımını sürdüren şirket, yılın ilk üç ayında 705 bin yeni müşteri kazanarak son 3 yılın en yüksek performansına imza attı. Ayrıca şirketin 15 Nisan'da gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla dağıtılabilir dönem karının yüzde 61'ine karşılık gelen 2,6 milyar TL tutarındaki temettünün üç eşit taksitte dağıtılması da onaylandı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde, "Turkcell olarak 'Önce Müşterim' odağımızla bu yılın ilk çeyreğinde pandeminin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir performans sergiledik. Şirket olarak odağımızda hep müşterilerimiz var. 2021'in ilk çeyreğindeki müşteri kazanımıyla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştık. 2021 için 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 70'inden fazlasını da yine yılın ilk 3 ayında gerçekleştirmiş olduk. Ortaya çıkan bu güçlü performansımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize olan güveni ve teveccühü oldu" şeklinde konuştu.

Dijital servisler tekil gelir bazında büyümeye devam ediyor

Verilen bilgiye göre şirketin dijital servis tekil gelirleri, büyüyen müşteri bazı sayesinde yıldan yıla yüzde 28 artarak 367 milyon TL'ye yükseldi. Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in artan bilinirliği bu çeyrekte 32 milyon yeni indirme getirdi. İndirme sayısı 77 milyona ulaşan BiP, Türkiye'nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan BiP, yaklaşık üçte biri diğer ülkelerde olmak üzere 40 milyon üç ay aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

"Halkımız dijital dayatmalara en güzel cevabı BiP ile verdi"

BiP'e olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Erkan, "Son dönemde artan kişisel verilerin kullanımına ilişkin hassasiyetle birlikte verinin bir ülke için ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu çerçevede Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen şeffaf gizlilik politikası, güvenli teknolojisi, rekabette öne çıkan üstün özellikleriyle BiP yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Böylece halkımız kendilerine uygulanmaya çalışılan dijital dayatmalara ve ayrımcılığa BiP kullanarak en güzel yanıtı verdi. Bu süreçte bizi sevindiren bir diğer gelişme ise BiP'in sadece ülkemizde değil yurtdışında da yoğun bir şekilde ilgi görmesi oldu" dedi.

Temassız ödeme platformu Paycell'de büyüme hızlanıyor

Türkiye'nin ödeme alışkanlıklarının hızla dijitalleştiğine dikkat çeken Erkan, Turkcell'in tech-fin alanındaki yenilikçi ödeme platformu Paycell'in performansına ilişkin şunları söyledi: "Dijital ödeme platformumuz Paycell'deki üç ay aktif kullanıcı sayımız 5,3 milyona ulaştı ve mobil ödeme hacmi geçen yılın aynı döneminin 2 katına ulaşarak 351 milyon TL oldu. Aynı dönemde dijital ödeme platformumuz üzerinden yapılan işlemler 4 katına çıktı. Dijital ödeme platformumuz gelirleri, bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 53 büyüdü ve grup dışı gelir artışı yüzde 81 oldu. Önümüzdeki dönemde Android POS hizmetimizin yaygınlaşmasını, üye işyeri sayımızın artmasını ve yeni servislerimizle birlikte daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz".

Turkcell Dijital İş Servisleri, şirketleri dijital çağa hazırlıyor

Verilen bilgiye göre, şirketin kurumsal müşterileri için erişimden siber güvenliğe, bulut teknolojilerinden veri merkezlerine, yönetilen hizmetlerden nesnelerin internetine kadar geniş yelpazede yeni nesil teknolojileri sunduğu Dijital İş Servisleri'nin geliri bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 27 artarak 452 milyon TL oldu. Şirket, birinci çeyrek sonu itibarıyla kurulduğu günden bugüne kadar bin 589 adet projeyi hayata geçirdi. 2021'in birinci çeyreğinden sonra gelire dönüşecek bu projelerin kontrat değeri (backlog) ise 1,1 milyar TL'ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde kurumsal müşterilerine yönelik dijital servislerini çeşitlendirecek olan Turkcell Dijital İş Servisleri, B2B iş modeliyle yeni dijital servisleri kurumların kullanımına sunacak. Şirket, ayrıca BiP Meet, fizy business ve lifebox business ile de inovatif çözümler sunmaya devam edecek.

Sürdürülebilirlik alanında yeni hedefler

Şirketin, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma hedefi ve çevreye duyarlı, teknolojiyi toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye dayalı iş modeli çerçevesinde yenilenebilir kaynak kullanımına da öncelik verdiği açıklandı. Bununla birlikte Turkcell'in dünya çapında mobil operatörleri bir araya getiren GSMA'in düzenlediği Mobile Net Zero etkinliğinde de 2030 yılına kadar elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağını taahhüt ettiği vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı