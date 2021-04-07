Türkçe Yeterlilik Sınavı başvuruları 30 Nisan'a kadar yapılabilecek
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Türkçe Yeterlilik Sınavı başvuruları 30 Nisan'a kadar yapılabilecek

Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Türkçe Yeterlilik Sınavı başvuruları 30 Nisan'a kadar yapılabilecek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), bu yıl 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) başvurularının 30 Nisan'a kadar YEE internet sitesi üzerinden yapılacağını duyurdu.

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), bu yıl 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) başvurularının 30 Nisan'a kadar YEE internet sitesi üzerinden yapılacağını duyurdu.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, yılda 3 kere düzenlenen sınav, yurt dışındaki YEE merkezleri ile Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılıyor.

Türkçeyi ikinci dil ya da yabancı dil olarak öğrenenlerin seviyesini ölçmek için yapılan TYS'ye 16 yaş üzeri herkes katılabiliyor.

Üç oturumda gerçekleşen TYS'de okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerine yönelik sınav yapılırken, sınav sonuçları katılımcıların Türkiye'deki üniversitelere kabullerini de kolaylaştırıyor. Bu sınavda Türkçe Yeterlilik Belgesi alan öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerde hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Aynı belge, Türkiye'de veya uluslararası şirketlerde çalışmak, tercümanlık yapmak veya Türkçe öğretmeni olmak isteyenler için de avantaj sağlıyor.

İlk olarak 2013'te gerçekleşen ve bugüne kadar 45 ülke ile 59 sınav merkezinde 15 binin üzerinde kişi katıldı.

Bu yıl 29 Mayıs'ta yapılacak sınav için başvurular 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Başvurular sinav.yee.org.tr üzerinden yapılacak, sınavla ilgili bilgilere ise tys.yee.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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