Türkçe Yaz Okulu İçin Gelen Yabancı Öğrenciler Konya'da

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği "Türkçe Yaz Okulu" programı kapsamında Türkiye'ye gelen öğrenciler, Konya Bilim Merkezi'ni gezdi.

Program kapsamında, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi TÖMER'de eğitimlere katılan Türkoloji öğrencisi 33 ülkeden 150 öğrenci, Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu Bilim Merkezi Buluşması için Konya'ya geldi.

Öğrenciler, YEE'nin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlattığı ve Türkiye'nin bilimsel varlığını uluslararası arenada tanıtan Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler burada, bilim gösterileri, atölye ve laboratuvar etkinliklerini izledi.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yaz Okulu Bilim Merkezi Buluşması programındaki konuşmasında, enstitünün, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve dünya üzerinde kültürel etkileşime katkı sağlamak için kurulduğunu söyledi.

Enstitünün 60'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini anlatan Ateş, 5 ülkede bilim danışmanının görev yaptığını dile getirdi.

Ateş, TABİP'in temel amacının, bilim alanında yeniliği ve güzelliği, insanlıkla ve dünyayla paylaşmak olduğunu belirterek, "Onun için bugün bilim merkezindeyiz. TABİP'in temel amacı, Türkiye'deki bilimsel gelişmeyi dünyayla buluşturmak. Dünyadaki bütün bilimsel verileri de Türkiye ile buluşturmak. Bilimin alanlarını sınıflandıran bağ kurarak insanlık yararına kullanmaktır. Bu anlamda en büyük katkıyı TÜBİTAK veriyor." diye konuştu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal ise kurumun, önümüzdeki günlerde 55'inci yılını kutlayacağını kaydetti.

Bilimin toplumla etkileşiminin sağlanmasının TÜBİTAK'ın görevleri arasında yer aldığına dikkati çeken Mandal, "2017'de sağlamış olduğu desteğin miktarı, bir yıl için 1,6 milyar lira. Bu para, Türkiye'de daha fazla araştırma yapılması ve araştırmanın değere dönüşmesi için. Üniversitelerdeki hocaların projelerine hem de sanayideki araştırmacılara.... İş dünyasının etkinliğinin artırılmasını, bilim insanı yetiştirmesini, bilim merkezlerinin aktif faaliyette bulunmasına destek sağlayan bir kurum." ifadelerini kullandı.

Programa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü'nce düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu" programına 118 ülkeden katılan yaklaşık bin öğrenci, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde Türk dili, kültürü, tarihi ve sosyal yaşamını yerinde keşfediyor.