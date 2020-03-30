Türkçe ve Arapça anonsla korona virüs uyarısı
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Kilis, Polis, Yerel

Türkçe ve Arapça anonsla korona virüs uyarısı

Türkçe ve Arapça anonsla korona virüs uyarısı Kilis'te, korona virüs tedbirleri kapsamında polis Türkçe ve Arapça anons yaparak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyor.

30.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:53
Türkçe ve Arapça anonsla korona virüs uyarısı

Türkçe ve Arapça anonsla korona virüs uyarısı

KİLİS - Kilis'te, korona virüs tedbirleri kapsamında polis Türkçe ve Arapça anons yaparak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis araçlarından Türkçe ve Arapça anons yaparak, vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması istiyor. Polis caddelerde araçları durdurarak, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını evlerine gitmelerini istiyor.

Türkçe ve Arapça anonsla korona virüs uyarısı

Kaynak: İHA

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Türkçe ve Arapça anonsla korona virüs uyarısı

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