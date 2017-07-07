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Türkçe Spikerli Mobil Futbol Oyunu: Game Of Coinball

Soner Altıncit ve Mustafa Kilci Türklerin futbola gösterdiği ilgiyi göz önüne alarak Türkçe spikerli bir mobil futbol oyunu geliştirdi.

Türkçe Spikerli Mobil Futbol Oyunu: Game Of Coinball

Soner Altıncit ve Mustafa Kilci Türklerin futbola gösterdiği ilgiyi göz önüne alarak Türkçe spikerli bir mobil futbol oyunu geliştirdi.

Kaynak: Dunya.com