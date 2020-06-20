"Türkçe soruları zorlukta matematikle yarıştı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Türkçe soruları zorlukta matematikle yarıştı"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nı (LGS) değerlendiren Eğitimci Mustafa Yazıcıoğlu, Türkçe sorularının zorlukta matematikle yarıştığını söyledi.

20.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:16

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nı (LGS) değerlendiren Eğitimci Mustafa Yazıcıoğlu, Türkçe sorularının zorlukta matematikle yarıştığını söyledi. Yazıcıoğlu, "Türkçe soruları geçen yıla göre daha zordu. İkinci kez okumayı gerektiriyordu, zaman alıyordu. Matematik soruları da tekrar tekrar bakılması gereken sorulardı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı sona erdi. Sınav sorularını değerlendiren İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu, "Mart ayında başlayan koronavirüs salgını sonrası öğrenciler, uzaktan eğitim sistemine adapte olmakta biraz zorluk çekmişlerdir. Süreçte ise uyum sağlayıp okullarının programına uyarak başarılı olmuşlardır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu çalışmalar gayet başarılıydı. 20 Haziranda öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sınava girdi. Hepsi maske takıyordu, okullar da kurallara uyulmasına dikkat etti" diye konuştu.

"DİN KÜLTÜRÜ SORULARI YORUMA DAYALIYDI"

Matematik ve fen sorularının zorluğuna bu yıl Türkçenin de eklendiğini belirten Yazıcıoğlu, "Türkçe soruları geçen yıla göre daha zordu. Bu yılki soruların zorluğu matematikle yarıştı. İkinci okumayı gerektiriyordu, zaman alıyordu. İster istemez öğrenciler Türkçe sorularında zorlandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ise sadece 2 soru zordu, onun dışındakiler yoruma dayalıydı. Bilgiye dayalı olmaktan ziyade, yorumlayarak çözülebilecek sorular vardı" ifadelerini kullandı.

"İNGİLİZCE KOLAYDI"

Yazıcıoğlu, "İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları da bilgiye değil yoruma dayalıydı. İngilizcede bu yıl farklılıklar vardı. Daha önceki yıllarda uzun paragraflı sorular olurdu. Bu yıl ise grafik okuma ve diyaloga dayalı sorular vardı, rahat çözülebilecek bir sınavdı" dedi.

"SÜRE SIKINTISI YAŞANMIŞTIR"

İkinci oturumda matematik sorularının yorum gücünü ölçen uzun hikayeli olması sebebiyle süre sıkıntısı yaşanabileceğini dile getiren Yazıcıoğlu, "Tüm sınav sistemlerinde olduğu gibi, LGS'de de matematik sorularının zorluğu kanıksandı. Bütün öğrenciler mutlaka zorlanmış ve süre sıkıntısı yaşamışlardır. Fen bilgisi ise aşırı zor değildi. Matematikte zamanlamayı iyi ayarlayan öğrenci, fen bilgisi sorularını rahatça çözmüştür diye düşünüyorum" yorumunda bulundu.

"ÖĞRENCİLER ARTIK KENDİNE ZAMAN AYIRSIN"

Öğrencilerin sınav sonrası rahatlamış olduğunu aktaran Yazıcıoğlu, "LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Ardından tercih takvimi belli olacak. O tarihe kadar çocuklar özledikleri her şeyi yapsın, kendilerine vakit ayırsın. Okuyamadıkları kitap varsa okusunlar, izleyemedikleri film varsa izlesinler, oynayamadıkları oyun varsa oynasınlar, özetle sevdiklerine zaman ayırsınlar" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek Haber
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Acun Ilıcalı Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Su Lgs Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: "Türkçe soruları zorlukta matematikle yarıştı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 17:17:41. #1.15#
title