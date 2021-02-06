Türkçe şarkılar Tunuslu sanatçı Hargouf tarafından yorumlandı

Yunus Emre Enstitüsünün tüm dünyadaki merkezleri vasıtasıyla düzenlenen dijital kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Türkçe şarkılar Tunuslu sanatçıların yorumlarıyla buluşuyor.

Enstitünün Tunus merkezine ait sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen ve canlı olarak yayınlanan konserde, Tunuslu sanatçı Hargouf, Türkçe şarkıları perküsyonu ile seslendirdi.

Tüm dünyaca bilinen şarkılara farklı bir yorum katan Hargouf, online konserde Türk sanatçılara ait şarkıları kendine has üslubuyla dinleyicilerin beğenisine sundu.

Ajda Pekkan'dan Tarkan'a, Sezen Aksu'dan İbrahim Tatlıses'e kadar Türkiye'nin ünlü müzisyenlerine ait eserlerden oluşan konseri, Türkiye ve Tunus başta olmak üzere birçok ülkeden müzikseverler de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı