Türkçe online alışveriş platformları Amerika'da yaygınlaşıyor

Alışveriş, eğitim ve kişisel gelişim alanındaki indirim ve fırsatları bir araya getiren Türk yatırımcılar, Amerika'daki gurbetçilerin yaşamına kılavuzluk edip Türkiye'dekilerin bile radarına girerken yaşam, eğitim, alışveriş platformu AmerikadaYasiyorum.com'un Türkiye Pazarlama Direktörü Deniz Aydın, "Amerika, indirimli ve bedava alışveriş olanaklarının yanı sıra kişisel gelişim ve eğitime yönelik ücretsiz hizmetleriyle adeta bir fırsatlar ülkesi. Türkçe konuşanların çoğu bu fırsatlardan yararlanabilmek için Türkçe rehber arayışına giriyor. Aralarına her gün yenilerinin eklendiği fırsatların tümünü bir araya getirdiğimiz güncel platformumuzla, Türkçe konuşanların ülkedeki yaşamını kolaylaştırırken konforlu hale getiriyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Amerika, en çok Türk'ün yaşadığı ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor. Ülkede New York, Kaliforniya, New Jersey, Florida, Teksas ve Illinois gibi çok sayıda eyalette yüz binlerce Türkçe konuşan insan yaşamını sürdürüyor. Dijital teknolojiyi hızla benimseyen bu kesim, Amerika'daki bedava ürün, indirimli alışveriş ve eğitim fırsatlarından faydalanmak amacıyla Türkçe platformlara yöneliyor. Avantajlı alışveriş, eğitim ve kişisel gelişim fırsatları sunan yaşam, eğitim, alışveriş platformu AmerikadaYasiyorum.com'un Türkiye Pazarlama Direktörü Deniz Aydın, "Aralarına her gün yenilerinin eklendiği fırsatların tümünü bir araya getirdiğimiz güncel platformumuzla, Türkçe konuşanların ülkedeki yaşamını kolaylaştırırken konforlu hale getiriyoruz. Günlük indirim ve fırsatların yanı sıra, Amerika'da yaşama dair yol gösterici içeriklerimizle kısa sürede Instagram'da fenomen olduk" dedi.

AMERİKA'DAKİ TÜRKLERİN ÇÖZÜM ORTAĞI

Amerika'daki yaşamın tüm dinamiklerini dijital ortamda bir araya getirdiklerine değinen Deniz Aydın, "Her gün internet sitemiz ve amerikadayasiyorum Instagram hesabımız üzerinden binlerce güncel fırsat paylaşıyoruz. Özellikle markaların tüketicilere denemeleri için bedava sunduğu ürünleri herkesten önce duyuruyor ve bu ürünlerin kullanıcılarımıza ücretsiz olarak ulaştırılmasını organize ediyoruz. Ülkede sunulan alışveriş fırsatları, bütçe dostu yönleriyle Amerika'da yaşamayan Türkleri bile cezbediyor. Amerika'daki fırsatlardan yararlanarak tasarruf elde edebiliyorlar" diye konuştu.

TÜRKLERİN YAŞAM DANIŞMANI

Amerika'da kalıcı bir hayat inşa etmek isteyen Türklere yaşam danışmanlığı hizmeti de verdiklerini söyleyen Aydın, "Alışverişlerinde indirimlerden yararlanmak, kupon kullanmak, bedava ürünleri deneyimlemek isteyen herkesin favorisi haline geldik. Amerika'da yaşayanların tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor, yaşamlarına rehberlik ediyoruz" dedi.