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Türkçe öğretmeni kadın kansere yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkçe öğretmeni kadın kansere yenik düştü

Burdur'un Bucak ilçesinde Türkçe öğretmeni Havva Çin, 2 yıldır mücadele ettiği ilik kanserine yenik düştü.

BURDUR (İHA) - Burdur'un Bucak ilçesinde Türkçe öğretmeni Havva Çin, 2 yıldır mücadele ettiği ilik kanserine yenik düştü. Öğrencileri tarafından çok sevilen öğretmenin hayatını kaybetmesi okulunda büyük üzüntüye neden oldu.

Bucak ilçesindeki Hüseyin Türker Ortaokulu'nda 7 yıldır Türkçe öğretmeni olarak gören yapan Havva Çin (32), iki yıl önce ilik kanserine yakalandı. İki çocuk annesi genç kadın, 2 yıldır mücadele ettiği kansere dün yenik düşerek hayatını kaybetti. Öğrencileri tarafından çok sevildiği öğrenilen Çin'in okul bahçesinde küçük bir sera yaparak burada ürün yetiştirip ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı öğrenildi. Çin'in ölüm haberi okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencilerinde büyün üzüntüye neden oldu. Çin'in cenazesinin bugün Bucak Hacı Sarılar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Türkçe öğretmeni kadın kansere yenik düştü

Türkçe öğretmeni kadın kansere yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkçe Öğretmeni, Burdur, Yerel, Haber

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