"Türkçe ıslık dili" eğitimi yeni akademik yılda başlıyor
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"Türkçe ıslık dili" eğitimi yeni akademik yılda başlıyor

05.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:41

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesinde, Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de yöre halkı tarafından asırlardır haberleşmek için kullanılan ıslık diline ilişkin eğitime 2021-2022 akademik yılı güz döneminde başlanması planlanıyor.

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesinde, Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de yöre halkı tarafından asırlardır haberleşmek için kullanılan ıslık diline ilişkin eğitime 2021-2022 akademik yılı güz döneminde başlanması planlanıyor.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ıslık dilinin yörede yüz yıllardır haberleşmede kullanıldığını belirtti.

Genç, Aralık 2017'de UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan bu kültürel değerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Üniversite senatosu tarafından 2019'da "Türkçe ıslık dili" dersinin okutulması kararı alındığını anımsattı.

Bu kararı YÖK'ün de uygun gördüğünü aktaran Genç, dersin rekreasyon bölümü müfredatında yer aldığını dile getirdi.

Eğitim altyapısının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Genç, "2021-2022 akademik yılı güz döneminde 'Türkçe ıslık dili' dersinin okulumuzda verilmeye başlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Yetişmiş akademik personel olmadığı için köyde sınavla belirlenecek kişilerden dersler için destek alacaklarını aktaran Genç şöyle konuştu:

"Üniversitemizin Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkez ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerimiz iş birliğinde 'Islık Dili Usta Kullanıcı' sınavları düzenleyeceğiz. Belge alanların en iyilerinden fakültemizdeki derslerimizde istifade etmeyi planlıyoruz. Bir akademisyen arkadaşımız teorik kısmını anlatacak, pratik kısmında ise bu sertifikayı alan kişilerden istifade edeceğiz."

En az 10 öğrenci hedefi

Islık dili dersinde kullanılabilecek bir kitap hazırladıklarını dile getiren Genç, "Altyapı hazırlıklarımız devam ediyor. Belli bir yere kadar da geldik. Başta kullanılacak kitap olmak üzere ders programı çalışmalarımızı en kısa zamanda da tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Genç, rekreasyon bölümüne gelecek akademik yılda 30 öğrenci alımını planladıklarını, bunlardan en az 10'unun "Türkçe ıslık dili" dersini seçmesini beklediklerini kaydetti.

Arama kurtarma dili sözlüğü de hazırlanıyor

Prof. Dr. Musa Genç, dilin arama kurtarma çalışmalarında kullanımı açısından büyük potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Giresun'da bu alanda faaliyet gösteren kurumların yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Genç, arama kurtarmalarda haberleşmelerde kullanılacak ıslık dili kelimelerinden oluşan bir sözlük hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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