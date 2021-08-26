Türkçe en çok web sitesi içeriği üretilen diller arasında 4. sırada
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Türkçe en çok web sitesi içeriği üretilen diller arasında 4. sırada

Türkçe en çok web sitesi içeriği üretilen diller arasında 4. sırada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye dahil dünyanın dijital karnesini ortaya koyan We Are Social Dijital 2021, raporuna göre dünyada en çok ziyaret edilen web sitesi Google oldu.

Türkiye dahil dünyanın dijital karnesini ortaya koyan We Are Social Dijital 2021, raporuna göre dünyada en çok ziyaret edilen web sitesi Google oldu. Türkçe ise en çok internet sitesi içeriği üretilen 4. dil konumunda yer aldı.

Rapora dair açıklamalarda bulunan Vevo Medya kurucusu Mustafa Kıranatlıo, "Bugün için dünya genelinde aktif internet kullanıcı sayısının 4,6 milyar kişiye ulaştı ve bu da dünya nüfusunun yarısından fazlasına tekabül ediyor. İnsanların günde ortalama 7 saatini internette geçirdikleri göz önünde bulundurulduğunda internetin yakın gelecekte hayatımızın çok büyük bir kısmını kapsayacağını söyleyebiliriz" dedi.

"HER ŞEY MOBİL İLETİŞİM ÜZERİNDEN İLERLİYOR"

Dijital dönüşümün iyi okunması gerektiğini de ifade eden Kıranatlıo, "İnternete erişimin yüzde 92,6'sının mobil telefonlar üzerinden gerçekleştirildiği dikkate alındığında eğitimden, pazarlamaya, reklamdan, eğlenceye her şeyin mobil iletişime yönelik olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz. Eğitimin, ticaretin, reklamın kısacası her şeyin kalbi artık internette atıyor. Firmalar, şirketler, bireyler kendilerini bu yeni duruma göre konumlandırmalılar" diye konuştu.

Rapora göre en çok kullanılan internet tarayıcılarının Chrome, Safari ve Firefox olduğunu belirten Mustafa Kıranatlıo, "Yine en çok ziyaretçi akınına uğrayan üç sitenin de Google, Youtube ve Facebook olduğunu görüyoruz" dedi. İnternetin ilk tarayıcısı Explorer'ın ilk 3'e girememesinin de dikkat çekici olduğuna değinen Kıranatlıo, "Yeniliklere uyum sağlayamayan, insanların taleplerini yerine getiremeyen firmaların sektörün öncüleri bile olsa elenebildiklerini görüyoruz" dedi.

Araştırmada öne çıkan bir diğer husus ise, Türkçe'nin dünya genelinde site içeriği üretilen diller arasında 4. olduğu. Ancak buna karşılık Türkiye, Endonezya, Nijerya, Kenya, Fas gibi ülkelerle birlikte en yavaş kablolu internet hızına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Google'ın arama motorları kategorisinde yüzde 91,4 ile tartışmasız dünya lideri konumunda bulunuyor. Google'ı yüzde 2,7 ile Bing ve yüzde 1,5 ile Yahoo takip ediyor.

"SOSYAL MEDYAYI 25-34 YAŞ ARALIĞI KULLANIYOR"

Mustafa Kıranatlıo, "Sosyal medyayı en çok kullanan yaş Aralığının 25-34 yaş aralığı olduğunu, en çok kullanılan sosyal ağların ise Facebook, Youtube, Whatsapp, Facebook Messenger ve Instagram şeklinde sıralandığını, Türkiye'nin Facebook'u aktif kullanan 12. ülke olduğunu yine rapordan öğreniyoruz. İnternet dünyasına dair bu bilgileri başta pazarlama ve reklam sektöründe çalışanlar olmak üzere pek çok sektörün titizlikle değerlendirmesi gerekiyor. Rapor dijital dünyada yol haritası çizmek isteyen herkese deniz feneri vazifesi görmektedir" ifadelerini kullandı.


Türkçe en çok web sitesi içeriği üretilen diller arasında 4. sırada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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