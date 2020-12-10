Türkçe e-kitaplar şimdi Storytel'de
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Türkçe e-kitaplar şimdi Storytel'de

10.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:28
Türkçe e-kitaplar şimdi Storytel'de

Sesli kitap uygulaması Storytel, Türkçe e-kitapları da kullanıcılarına sunmaya başladı.

Sesli kitap uygulaması Storytel, Türkçe e-kitapları da kullanıcılarına sunmaya başladı.

Storytel'den yapılan açıklamaya göre, platformun kütüphanesinde 3 binden fazla Türkçe sesli kitap, 80 bin İngilizce sesli kitap ve 120 bin İngilizce e-kitap bulunuyor.

Platform artık roman, kurgu dışı, öykü, dünya klasikleri, kişisel gelişim, iş, tarih, polisiye, şiir ve çocuk türündeki Türkçe e-kitaplara ulaşım imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu, "Seslenen Kitap"ın kurulduğu 2014 yılından bu yana Türkiye'de sesli kitap pazarının oluşumuna liderlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Storytel'in Seslenen Kitap'ı satın almasının ve Mayıs 2018'de Türkiye'de faaliyetine başlamasının ardından da pazarın büyümesi için Storytel olarak çalışmalarımıza devam ettik. Bu süreçte, hem Türkiye'nin önde gelen yayınevleriyle hem de değerli yazarlarla yakın temas halinde çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. e-kitaplar, Türkiye'de yeni değil ancak e-kitapların bugüne kadarki gelişiminin maalesef hak sahiplerini ve yayınevlerini tatmin edici seviyede olmadığının farkındayız. Storytel, sesli kitaplarla kitapseverlerin hayatlarının içinde ve günlük ritüellerinin bir parçası olmayı başardı. Kazandığımız sektör güveniyle şimdi portföyümüze Türkçe e-kitapları da ekleyerek kullanıcılarımıza tam bir dijital kitap deneyimi sunuyoruz."

İmamoğlu, Storytel'in faaliyet gösterdiği 20'den fazla ülkede toplam 500 binin üzerinde başlıkla kullanıcılara hizmet verdiğini, bunların yüzden 55'ini de e-kitapların oluşturduğunu aktardı.

Platformda Storytel Original eserlerinin yanı sıra Yapı Kredi Yayınları, İletişim Yayınları, Optimist Yayınları, Notos Yayınları, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Tudem Yayınları, Notabene Yayınları, Kalkedon Yayınları, Sev Redhouse Yayınları ve Destek Yayınları'nın eserleri bulunuyor.

Storytel kullanıcıları e-kitaplara herhangi bir ek bedel ödemeden limitsiz erişim sağlayabiliyor.

Storytel uygulaması içinde yer alan kitap kapakları üzerine yerleştirilmiş olan gözlük sembolü, kullıcılara o kitabın e-kitap, kulaklık sembolü ise sesli kitap olduğunu gösteriyor.

Gözlük sembolü ile işaretlenmiş birçok e-kitaba Storytel uygulaması içerisinde yer alan "keşfet" bölümünün altından ya da "ara" sekmesinin altında yer alan e-kitaplar kategorisinden ulaşılabiliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan

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