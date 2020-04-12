Türkçe bilmiyorum diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı Türkçe bilmiyorum diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda dolaşan yabancı uyruklu adam, Türkçe bilmiyorum diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Türkçe bilmiyorum diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda dolaşan yabancı uyruklu adam, Türkçe bilmiyorum diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bir sonra sonra Türkçe anladığı öğrenilen adama Hıfsızsıhha Kanuna'na muhafeletten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalara bugünde devam edildi. Sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Sokağa çıkan yabancı uyruklu bir kişi de polis tarafından durduruldu. Türkçe bilmediği anlaşılan kişi ceza lafını duyunca Türkçe bildiği anlaşıldı. Polis, Tarık isimli şahısa Hıfsızsıhha Kanuna'na muhafeletten 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Kaynak: İHA