Türkbirdev Kültür ve Eğitim Vakfı'ndan Devtürk Kurultayı -3

(Tür: İstanbul)
ABD panikledi! Afrin operasyonu öncesi bu kez de Bass kendince uyardı!
Anayasa Mahkemesi'nden 3 ay sonra referandum kararı: Kabul edilemez
Suriyeli anne ve bebeğinin öldüren canilerin ifadeleri ortaya çıktı!
Suriyeli kadın cinayetiyle ilgili "gizlilik" kararı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzergahında vinçli eylem
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
Çocuklar Duymasın'ın basmalı Emine'si bikinisiyle plajı yaktı
Uyku açıyor diye içiyorduk ama koca bir fos çıktı!
26 yıl önce batan gemideki eşyalar hala denizin dibinde
"Yaşar ne yaşar ne yaşamaz" filmi gerçek oldu
Elinde silahla sokağa atladı, arabayı ateşe verip çatıya çıktı
Demir kapının altında kalan 4 yaşındaki Eren feci şekilde can verdi!
Karpuz sevenler buraya! İşte serinlemek için süper yöntem
Yaşlı kadının karnından çıkana doktorlar bile inanamadı
Akıllı telefonlar bizleri aptallaştırıyor mu?