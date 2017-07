TürkBirDev, Dev Türk Kurultayı İstanbul'da gerçekleştirildi



İSTANBUL - TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı, Dev Türk Kurultayı'nı 7 Türk devletinden vakfın temsilcileri, siyasetçiler ve akademisyenlerin katılımıyla Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kurultay sonrası sonuç bildirgesi açıklandı.

TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı'nın organize ettiği Dev Türk Kurultayı 7 Temmuz tarihinde İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Dev Türk Kurultayı'nda TürkBirDev Kurucu Başkanı Sefer Özdemir'in açılış konuşması yaptı. Özdemir, Türk Birliği Bakanlığının kurulması, Türk Biriliği konuları üzerinde durdu. Kurultay Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, eski Kırgızistan Bakanı Askar Aymatov, CHP Milletvekili İlhan Kesici ve eski Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek'in yanı sıra bağımsız Türk devletlerinden (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan) gelen devlet adamları, bilim adamları, iş adamları, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla gerçekleşti. Kurultay sonunda sonuç bildirgesi okundu.

"Devletlerimizde Türk Birliği Bakanlığı ivedilikle kurulmalıdır"

Açılış konuşması yapan TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Sefer Özdemir, "Burada Atalarımızın huzurundayız. Onların binlerce yıl Türk milleti için hedef gösterdiği Türk Birliği'ni gerçekleştirmek için burada bulunmaktayız. Burada Türk Devletler Birliği'ni konuşacağız. Türk Devletler Birliği için buradayız. Bugünü Türk Devletler Birliği'ni kutsamak için buradayız. Biz bir dünya gücüyüz. Türkiye ve diğer Türk devletleri muazzam derecede askeri ve ekonomik güce sahip. Etrafımız Birleşmiş Milletlerin daimi üyesi olan devletlerle çevrilidir. Bu devlet kendi milletlerini menfaati için çalışmakta, akıllarını kullanmakta ve bizim olanı bizden alıp götürmektedirler. Bizim neyimiz eksik ki bizim olan toprağımıza ve onun altında üstünde bulunan öz kaynaklarımızı çıkartıp o kaynakları biz işlemeyelim? O kaynakları kendi insanımızın refahı ve huzuru için kullanalım. Bunu yapabilmek için dünya devletleriyle rekabet edebilecek güce erişmemiz gerekmektedir. Bunu ancak ortaklıklar kurarak yapabiliriz.En doğru ve kalıcı ortaklıklar kardeşlerin ortaklığıdır. 7 kardeş ülkenin bir araya gelip kuracağı ticari, siyasi ve askeri ortaklık bizleri dünya devleri ile rekabet edebilecek düzeye getirebilecek ve hatta Birleşmiş Milletler'de veto hakkında sahip 6'ncı güç yapacaktır. Bunu yapacak birliğin adı Türk Devletler Birliği'dir. Devletlerimizde Türk Birliği Bakanlığı ivedilikle kurulmalıdır. Türk Devletler Birliği'nin müzakere maddeleri oluşturulmalı, uyum yasaları ortaya çıkartılmalı ve bunun için Türk devletleri başkanlıklarına gidilmeli ve 1 gecede Türk Birliği Bakanlığı'nın kurulması için kararname imzalatılmalıdır. 1915 yılında Çanakkale'ye çıkartma yapan 7 düvel, şimdi de Akdeniz'den bir çıkartma yapmaktadır. 7 düvel'in hedefi Hazar'dır. Hazar'ın etrafındaki devletlerimizin öz kaynaklarını sömürmek ve işgal etmektir. Bunu yapamayacaklar. 7 devlet birleşip Türk Devletler Birliği'ni oluşturmak zorundayız. Biz ancak Türk Devletler Birliği'ni gücüyle 7 düvele karşı durabiliriz, duracağız inşallah" dedi.

"Acıları durdurmak için, haksızlıkları milletimize ve insanımıza karşı durdurmak için bu birliğe ihtiyacımız var"

Türk milletlerine selam göndererek konuşmasına başlayan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Bugün her zamankinden daha çok birliğe ihtiyacımız var. Türk Dünyası'nın 4 bir tarafına bakın; ne kadar bölgede acımız var. Her nerede insanımız üzülürse o bizim acımız. Çünkü biz, Türk milletinin evladıyız. Eğer Türk milletinin evladıyız diyorsak; o zaman her Türk milleti evladının acısı bizim acımız olmadır. O yüzden bu acıları durdurmak için, haksızlıkları milletimize ve insanımıza karşı durdurmak için bu birliğe ihtiyacımız var.Bu birliği kurmak için bugün, dünkünden daha çok şansımız var. Bugün kaç özgür Türk Cumhuriyeti var? Bu birliği kurmak hepimizin en önemli vazifesi olmadır. Hayalleri büyük olan milletler büyük işler yapabilir. Emperyalist güçlerin hiçbiri Türk devletlerinin ve Türk milletinin birliğini istemiyor. Çünkü Türk milletinin tarihindeki gücünü çok iyi biliyorlar. O yüzden devletlerimizin üzerinde oynana oyunlar var. Bizim birliğimizin oluşmaması için emperyalist güçler her şeyi yapacaklar. Ama oyunları bozmak bizim elimizde. Biz ne zaman birlik olduysak yenemediler. Birliği kurmak için ne yapmalıyız? Bunları konuşmaya ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Kurultayın sonuç bildirgesi

Yapılan açıklamada, Türk cumhuriyetlerinden gelen akademisyenlerin katılımıyla Türk Devletler Birliği'nin oluşturulması ve Türk Devletler Birliği Bakanlıklarının oluşturulması kapsamında birliğin kültürel, ekonomik, hukuki, siyasi boyutları tartışılmış kararlar alınmıştır denildi.

Kurultay sonunda açıklanan 20 maddelik bildirge şöyle:

Ortak dil planlaması modeli oluşturulmalıdır. Bütün Türk ağızlarını karşılayacak ortak alfabe havuzu oluşturulmadır.

Kültürel kimlik çalışmaları yapılmalıdır.

Bütün Türk cumhuriyetlerinde ayrı bir bakanlılık olarak Türk Devletler Birliği Bakanlığı kurulmadır.

Ortak üst eğitim kurumu oluşturulmadır. Ortak ders programları yapılmalı, eski Türkçe kitaplar bilgisayar ortamına aktarılmalıdır.

Türk lehçeleri karşılıklı öğrenilmeli ve öğretilmelidir. Bu konuda önerimiz; Oğuz grubu için Kıpçakça dersleri, Kıpçakça grubu için Oğuzca dersleridir.

İmla kuralları ve noktalama işaretlerinde birliğe varılmadır. Ortak gramer oluşturulmadır.

Her bilim dalında Türk devletleri ortak değerlerine yer verilmelidir.

İnternette ortak Türkçe lehçeleri sözlükleri oluşturulmalı, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yeni ortak terimler geliştirilmelidir.

Türk lehçeleri eğitim ve öğretim sorunları giderilmedir.

Bilgi savaşına karşı ortak savunma stratejileri geliştirilmeli, bilgisayar oyunları ve sinema sektöründe Türk kimliğini yansıtan kültür politikamız oluşturulmadır.

Ortak haber merkezi kurulmalı, radyo ve televizyon kurumlarında karşılıklı materyal alışverişi ve işbirliği olmadır.

Türk devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin yaygınlaştırılarak en üst düzeye çıkarılması gereklidir. Gümrük birliği ortak pazar ekonomisi ve yeni ortak para birimi oluşturulmadır.

Ortak merkez bankası kurulmadır

Mevcut bağımsız Türk devletlerinin uluslararası zeminlerde ortak hareket ederek sonuç belirleyici güce ulaşması için kurultayımız bu ülkeler arası bir diplomasi komitesi kurulmasını ve bu komitenin gündemi toplantılarla Türk dünyasını ilgilendiren konuları görüşerek ortak hareket planları hazırlamalıdır.

Zulüm altındaki Türk azınlıklarının haklarını korunmasında ortak siyasi irade ortaya konulmadır.

Türk dünyasından ortak çevre sonunda ortak çözümler bulunmalı, Urmiye ve Aral Gölü'nün kuruması meselesi, Hazar Denizi'nin kirliliği, Metsazor Nükleer Santral konusunda ortak politikalar yürütülmedir.

TürkBirDev Kurultayı'nın her yıl bir Türk cumhuriyetinde yapılması ve geleneksel hale getirilmesi ve kurultay daimi icra komitesi oluşturulmalıdır

K.K.T.C. başka Türk devletleri tarafından tanınmalıdır.

Türk cumhuriyetler arası yüksek ulaşım ücretleri ucuzlaştırılmadır.

Hazar Deniz'i altından yeni fiber optik kablo döşenmeli ve bağımsız Türk telekomünikasyon ağı kurulmadır.