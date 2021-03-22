BIST100 yüzde 9.79 düşüşle 1,379 puana geriledi
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,378 ve 1,491 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 9.79 düşüşle 1,379.25 puanda tamamladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,378 ve 1,491 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 9.79 düşüşle 1,379.25 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 9.66, BIST Mali Endeks yüzde 9.80 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 9.57 eksideydi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.Kavcıoğlu, hafta sonunda yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dedi: "Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır."Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."Kredi derecelendirme şirketi Moody's, TCMB Başkanı'nın görevden almasıyla ülkeye sermaye girişinin muhtemelen tersine döneceği ve döviz kuru üzerinde yeniden baskı yaratarak daha yüksek enflasyona neden olacağı uyarısı yaptı.Moody's aynı zamanda, yeni başkan Şahap Kavcıoğlu döneminde büyümeyi sağlamak için TCMB'nin politika faizini yeniden enflasyon düzeyinin altına çekebileceğine dikkat çekti. Moddy's açıklamasına göre, bu gibi adımlar daha fazla ithalata ve daha yüksek cari açığa neden olabilir.Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, yılın ilk iki ayında, iç satışlar ve ihracatın toplam yüzde 25 artışla 5.5 milyon adete yaklaştığını açıkladı.Dinçer, üretim ve satışlarda Ocak ayındaki olumlu gelişmenin Şubat ayında da sürdüğünü vurguladı ve "Altı ana ürün grubunda (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu, kurutucu) yaklaşık 795,000 adet ile bir önceki yıl aynı döneme göre iç satışlarımızı yüzde 42 oranında artırdık. Aynı dönemde ihracatımız yüzde 19, üretimimiz de yüzde 29 oranında arttı" dedi.Dinçer'in verdiği bilgilere göre, Ocak-Şubat döneminde altı ana üründeki iç çatışların yıllık bazda yüzde 50 oranında arttığını, bu dönemde iç satışlar ve ihracattan oluşan toplam satışların da yıllık bazda yüzde 25 artarak 5.5 milyon adete yaklaştığını vurguladı. TÜRKBESD verilerine göre, altı ana üründe ilk iki aylık dönemde üretim yıllık yüzde 32 artışla 4 milyon 463 bin adete yükselirken, aynı dönemde iç satışlar yüzde 24 artışla 1 milyan 96 bin adete, ihracat yüzde 16 artışla 3 milyon 225 bin adete yükseldi.Bu dönemde beyaz eşya ithalatı ise yüzde 36 düşüşle 15,392 adete geriledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı