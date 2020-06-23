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TÜRKBESD: Beyaz eşyada satış yüzde 8.0, ihracat yüzde 37 düştü

Türkiye'de, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın, derin dondurucu, kurutucudan oluşan altı beyaz eşyada toplam satışlar Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 8.0 düşüşle 603 bin 489 adete geriledi.

TÜRKBESD: Beyaz eşyada satış yüzde 8.0, ihracat yüzde 37 düştü
23.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:17

Türkiye'de, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın, derin dondurucu, kurutucudan oluşan altı beyaz eşyada toplam satışlar Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 8.0 düşüşle 603 bin 489 adete geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verilerine göre aynı dönemde sektörün ihracatı da yüzde 37 düşüşle 1 milyon 227 bin 537 adete indi. Sektörün altı üründeki üretimi de Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 43 düşüşle 1 milyon 597 bin 757 adete geriledi.

Gelişmelerle ilgili açıklama yapan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Covid-19 pandemisinin beraberinde getirdiği artan hijyen ihtiyacı ve evlerde geçirilen sürenin artması temel ihtiyaç maddesi olan beyaz eşyaların hayatımızdaki önemini daha da artırdı" dedi ve ekledi: "Bu sorumlulukla, TÜRKBESD üyesi şirketler olarak, en üst seviyede hijyen önlemlerimizi alarak hizmetlerimizi aksatmadan sürdürdük. Pandeminin hayatı durma noktasına getirmesi beklendiği üzere hem üretimimizi hem de iç satış ve ihracatımızı olumsuz etkiledi. COVID-19'un Türkiye satışlarımız üzerindeki etkisi devletimizin başarılı pandemi yönetimi sayesinde ihracata oranla sınırlı oldu."Haziran ayında başlayan normalleşme süreci, konut satışlarındaki artış ve düğün sezonunun etkisi ile satışlarımızın yeniden toparlanma trendine geçmesini öngörüyoruz."Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörü; üretimi, bayi ve servis teşkilatı başta olmak üzere bu süreçte büyük bir özveri ile çalışmıştır. "Toplam 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağlayan sektörümüzün, ÖTV sıfırlanması uygulaması ve Ar-Ge teşvikleri ile krizin etkilerini daha hızlı şekilde atlatabileceğine ve uluslararası rekabet gücünü koruyabileceğine inanıyoruz."

TÜRKBESD verilerine göre yılın ilk beş ayında yıllık bazda, sektörün altı üründeki üretimi yüzde 21 artışla 9 milyon 213 bin adete, iç satışları yüzde 2.0 artışla 2 milyon 834 bin adete, ihracatı da yüzde 17 artışla 6 milyon 984 bin adete yükseldi. (Tablo)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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