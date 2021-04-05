TÜRKBESD Başkanlığı'na yeniden Can Dinçer seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRKBESD Başkanlığı'na yeniden Can Dinçer seçildi

Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
TÜRKBESD Başkanlığı'na yeniden Can Dinçer seçildi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanlığı'na Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ikinci kez seçildi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanlığı'na Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ikinci kez seçildi.

TÜRKBESD açıklamasına göre, Dernek; 1 Nisan'da Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux, Haier Europe, Miele, SEB Group, Silverline, Vestel'den oluşan 9 üyesiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yaptı.

Toplantıda, 2019 yılından bu yana TÜRKBESD Başkanlığı'nı sürdüren Can Dinçer, ikinci kez başkan seçildi.

Dinçer, 2 yıl süreyle TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürecek. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ise Vestel Ticaret AŞ Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler ve BSH Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Semir Kuseyri oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abdullah Avcı Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TÜRKBESD Başkanlığı'na yeniden Can Dinçer seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:09:15. #1.14#
title