TÜRKBESD Başkanlığı'na yeniden Can Dinçer seçildi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanlığı'na Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ikinci kez seçildi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanlığı'na Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ikinci kez seçildi.

TÜRKBESD açıklamasına göre, Dernek; 1 Nisan'da Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux, Haier Europe, Miele, SEB Group, Silverline, Vestel'den oluşan 9 üyesiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yaptı.

Toplantıda, 2019 yılından bu yana TÜRKBESD Başkanlığı'nı sürdüren Can Dinçer, ikinci kez başkan seçildi.

Dinçer, 2 yıl süreyle TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürecek. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ise Vestel Ticaret AŞ Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler ve BSH Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Semir Kuseyri oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak