Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi
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Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Kültür Sanat

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) kentte konser verdi.

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) kentte konser verdi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 108 gün Milli Mücadele'nin merkezi olan Sivas'ta, tarihi kongrenin 102. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Atatürk ve Kongre Müzesi'nin yanındaki alanda düzenlenen TÜRKAY konseri yoğun ilgi gördü.

Orkestra Şefi Binbaşı Kerimcan Nayman'ın yönettiği konserde Solist Bando Kıdemli Başçavuş İhsan Kamış'ın seslendirdiği şarkı ve türküler büyük beğeni topladı.

Konseri Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca da izledi.

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi
Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi
Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi
Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi
Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi
Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi
Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi
Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi
Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Sivas'ta konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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