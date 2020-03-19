SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Türkay: "İktidarın da bizim de yapacaklarımız var" - Ekonomi
Ekonomi

Türkay: "İktidarın da bizim de yapacaklarımız var"

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, korona virüsünün ekonomik etkilerine dikkat çekerek, "İktidarın, vergi ve nakit kolaylıkları ile istihdama dair enstrümanları devreye alması yerinde bir karar oldu.

19.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:27
Türkay:

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, korona virüsünün ekonomik etkilerine dikkat çekerek, "İktidarın, vergi ve nakit kolaylıkları ile istihdama dair enstrümanları devreye alması yerinde bir karar oldu. İş dünyası ise nakit akışını daha sıkı kontrol edip maliyetleri kısmaya bakmalı. Yani iktidarın da bizim de yapacaklarımız var. Ayrıca bu durumdan dersler çıkarmayı da unutmamalıyız. Tekrar kendi kendine yeten bir ülke olmalıyız. Bunun da üstesinden gelecek güce sahibiz" dedi.

BUSİAD Başkanı Türkay, dünya ekonomisinin yeni trendlerinin konuşulduğu bir dönemde gelen salgına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Alacağımız kararlarda, atıf yapabileceğimiz referansımız yok. Dijitalleşme, paylaşım ekonomisi, elektrikli ve otonom araçlarla kendini gösteren bir döneme giriyorduk. İş yapış biçimleri, üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesine kafa yoruyorduk. Ancak Covid-19 olarak adlandırılan korona virüsü bunları geride bıraktı."

Yapılması gerekenleri, iktidarın ve iş dünyasının üzerine düşenler olmak üzere ikiye ayıran BUSİAD Başkanı Türkay, şöyle devam etti:

"Halka açık mekanların kapatılması ve evde izolasyondan dolayı, ekonomide nakit dönüşü azalıyor. Bu da ödeme sıkıntılarına sebep olacak. İşletmeler çalışan sayısında azaltmaya gidebilir. Asıl sorun da burada yaşanacak gibi. Geçici kapanan işletmelerde çalışan ve çalıştıran ilişkileri sıkıntı olacak. Kısa çalışma ödeneği bunu karşılamakta yetersiz olabilir. Burada daha hassas olmak gerekir. Yine de hükümet hem işletmelere, hem çalışanlara, hem de finans piyasasına, durumu hafifletici enstrümanları sunarak bir güven verdi. Ekonomik istikrar kalkanı hem ertelenen vergiler, hem kısa çalışma ödeneği, hem de genişletilen kredi imkanıyla kaygıları biraz olsun azalttı. Her şeyi ithal etmenin en kolay çözüm olduğunu bu kriz bize gösterdi. Eskisi gibi, gıda güvenliği açısından tekrar kendi kendimize yeten, hatta ihracatçı durumu ulaşmamız çok önemli. Nasıl kendi tüketimimizin üç dört katı makarna ve un üretimimiz var ve unda dünyada birinci ihracatçı, makarnada ikinci ihracatçı isek, ihracat çeşitliliğini arttırmamız, kullanılan buğdayı ithal değil yerli buğdayla üretebilmenin çözümlerini bulmamız lazım. Bu hem sahip olduğumuz toprakları, yüzyıllardır edindiğimiz tarım hafızasını en verimli şekilde kullanmamızı, köyden şehre göçü önlememizi, işsizliği azaltmamızı sağlayacaktır. Ayrıca sadece askeri alanda değil haberleşme, lojistik ve bankacılık gibi alanlarda da millilik oranlarının yüzde 50'lerin üzerinde olması gerektiği de bugün daha net görülmektedir. İçinize kapandığınızda kendi kendinize yetebilecek gücünüzün olması gerekiyor." - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası emekliler için çok önemli promosyon kararı Ekonomi
Koronavirüs sonrası emekliler için çok önemli promosyon kararı
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar Ekonomi
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Ekonomi
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Ekonomi
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Ekonomi
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti Ekonomi
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler...
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri 'histeri ve kuruntu' olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca...
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Emrah Cem Yılmaz Mustafa Sandal
Spor Falcao Tamer Tuna Okan Buruk Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: Türkay: "İktidarın da bizim de yapacaklarımız var" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 14:30:20. #1.14#
title