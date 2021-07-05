Türkay İki İşyeri İçin İhaleye Çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkay İki İşyeri İçin İhaleye Çıkıyor

Türkay İki İşyeri İçin İhaleye Çıkıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

TÜRKAY iki işyeri için ihaleye çıkıyorHendek Belediyesi iştiraklerinden olan TÜRKAY Hendek Yatırım ve Planlama A. Ş. ; iki ayrı işyerinin açık teklif usulü 36 aylığına kiraya verilmesi için 12 Temmuz Pazartesi günü saat 15. 00'da ihale yapacak.

TÜRKAY iki işyeri için ihaleye çıkıyor

Hendek Belediyesi iştiraklerinden olan TÜRKAY Hendek Yatırım ve Planlama A. Ş. ; iki ayrı işyerinin açık teklif usulü 36 aylığına kiraya verilmesi için 12 Temmuz Pazartesi günü saat 15. 00'da ihale yapacak.

12 TEMMUZ PAZARTESİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı salonunda ilk olarak saat 15. 00'da yapılacak olan ihalede, Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi No: 88A adresinde bulunan kapalı alanda 120, açık alanda ise 160 metrekare kullanım alanı olan işyeri kiraya verilecek. Bu işyeri için belirlenen 1 aylık muhammen bedel 15 bin lira olarak açıklandı. Diğer ihale ise aynı yerde saat 15. 30'da başlayacak. Başpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi No: 46A adresindeki kapalı alanda 165, açık alanda ise 66 metrekare kullanım alanı olan işyerinin 1 aylık muhammen kira bedeli 10 bin lira olarak açıklandı.

TÜRKAY'DAN KAMUOYU DUYURUSU

TÜRKAY Yönetim Kurulu Başkanı Hızır Çağrı Güngör tarafından yapılan ihale duyurusunda; " Zeki Cömert Parkı Aile Çay Bahçesi ve Alparslan Türkeş Parkını yaparak inşa ettiğimiz iki ayrı işyerini ihale usulü kiraya veriyoruz. Zeki Cömert Parkı kafeteryası şuan faaliyettedir. İhaleye iştirak edecek olan tüzel ve özel kişilerin gerekli belgelerini tamamlayarak 12 Temmuz Pazartesi saat 12. 30'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İhaleye katılmak isteyen talipliler TÜRKAY Muhasebe Servisinden gerekli bilgi ve belgeleri temin edebilecektir" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Kemal Sunal Civan Canova İbrahim Selim
Spor Mesut Özil Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkay İki İşyeri İçin İhaleye Çıkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:25:42. #1.14#

title