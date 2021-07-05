Türkay İki İşyeri İçin İhaleye Çıkıyor

TÜRKAY iki işyeri için ihaleye çıkıyorHendek Belediyesi iştiraklerinden olan TÜRKAY Hendek Yatırım ve Planlama A. Ş. ; iki ayrı işyerinin açık teklif usulü 36 aylığına kiraya verilmesi için 12 Temmuz Pazartesi günü saat 15. 00'da ihale yapacak.

TÜRKAY iki işyeri için ihaleye çıkıyor

Hendek Belediyesi iştiraklerinden olan TÜRKAY Hendek Yatırım ve Planlama A. Ş. ; iki ayrı işyerinin açık teklif usulü 36 aylığına kiraya verilmesi için 12 Temmuz Pazartesi günü saat 15. 00'da ihale yapacak.

12 TEMMUZ PAZARTESİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı salonunda ilk olarak saat 15. 00'da yapılacak olan ihalede, Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi No: 88A adresinde bulunan kapalı alanda 120, açık alanda ise 160 metrekare kullanım alanı olan işyeri kiraya verilecek. Bu işyeri için belirlenen 1 aylık muhammen bedel 15 bin lira olarak açıklandı. Diğer ihale ise aynı yerde saat 15. 30'da başlayacak. Başpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi No: 46A adresindeki kapalı alanda 165, açık alanda ise 66 metrekare kullanım alanı olan işyerinin 1 aylık muhammen kira bedeli 10 bin lira olarak açıklandı.

TÜRKAY'DAN KAMUOYU DUYURUSU

TÜRKAY Yönetim Kurulu Başkanı Hızır Çağrı Güngör tarafından yapılan ihale duyurusunda; " Zeki Cömert Parkı Aile Çay Bahçesi ve Alparslan Türkeş Parkını yaparak inşa ettiğimiz iki ayrı işyerini ihale usulü kiraya veriyoruz. Zeki Cömert Parkı kafeteryası şuan faaliyettedir. İhaleye iştirak edecek olan tüzel ve özel kişilerin gerekli belgelerini tamamlayarak 12 Temmuz Pazartesi saat 12. 30'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İhaleye katılmak isteyen talipliler TÜRKAY Muhasebe Servisinden gerekli bilgi ve belgeleri temin edebilecektir" dedi.

Kaynak: Habermetre