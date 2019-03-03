Türkav Malatya Şube Başkanından Avşar'a Ziyaret

Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Malatya Şube Başkanı Muhsin Yiğit ve yönetim kurulu üyeleri MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'ı makamında ziyaret ederek, vakıf hakkında bilgilendirme yaptılar.

Geçtiğimiz hafta,TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz tarafından Malatya Şube Başkanlığına ataması gerçekleştirilen Muhsin Yiğit ve yönetimi ilk ziyaretlerini Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'a gerçekleştirerek vakıf hakkında bilgi verdiler. Ziyarette konuşan, TÜRKAV Malatya Şube Başkanı Muhsin Yiğit, "Kısa adı TÜRKAV olan vakıf 1985 ile 1987 yılları arasında iki yıl süren fikirsel, 1987-1989 yılları arasında ise örgütlenme alt yapısının oluşturulma süresinden geçtikten sonra sendikal hakların telaffuz edilemediği günün şartlarında en uygun örgütlenme vakıf organizasyonuna karar kılınarak, öncelikli olarak kamu çalışanlarının ekonomik sorunlarına eğilen bir teşkilat görünümünde olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar ise, "Türkav Malatya şubesine ataması gerçekleştirilen Muhsin Yiğit ve yönetimine başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman stk'ların Vakıfların, derneklerin, sendikaların yanında olmuştur. Malatya'da bundan böyle Türkav'ın yapacağı tüm çalışmalarda yanlarında olacağımızı bildirmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA