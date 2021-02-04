TÜRKAV İl Başkanı Soytürk'ten, Altı Nokta Körler Derneği'ne ziyaret

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Tekirdağ İl Başkanı Fatih Soytürk, Tekirdağ Altı Nokta Körler Derneği'ni ziyaret etti.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Tekirdağ İl Başkanı Fatih Soytürk, Tekirdağ Altı Nokta Körler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Kemal Yıldız ile sohbet eden Soytürk, engellilere karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Ziyarette dernek üyelerinin sorunlarını dinlediklerini anlatan Soytürk, "Altı Nokta Körler Derneği'ni önemsiyor, canı gönülden destekliyoruz. Amaç görmeyen gözlerin gönüllerine inebilmek, onları hayata katabilmek ve kendi kendilerine yetebilecek bireyler haline gelmelerine katkı sağlamaktır. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engellilerin görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman