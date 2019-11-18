TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Beypazarı ilçesine geldi

18.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:02

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Korkmaz, vakfın Beypazarı Şube Başkanı Resul Aytekin'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından MHP İlçe Başkanlığına geçen Korkmaz, Başkan Erdoğan Orhan ile görüştü.

Orhan, Korkmaz'a parti olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi, maket Beypazarı konağı hediye etti.

Kaynak: AA