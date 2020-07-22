TÜRKAV'dan köylerde yeni okula başlayan öğrencilere kırtasiye desteği Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kadirli Şubesi, köylerde yeni okula başlayacak öğrencilere kırtasiye ve sırt çantası hediye edecek.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kadirli Şubesi, köylerde yeni okula başlayacak öğrencilere kırtasiye ve sırt çantası hediye edecek.

Şube Başkanı Levent Binici, gazetecilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köy okullarında öğrencilere destek vermek istediklerini belirtti.

Binici, şöyle konuştu:

"Sıkıntılı olduğumuz bu günlerde Kadirli şubesi olarak velilerimizi ve öğrencilerimizi bir nebze mutlu etmek için köy okullarında birinci sınıfa başlayacak öğrencilerimizin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacağız. Allah izin verirse okulun ilk günü öğrencilerimizin kırtasiyeleri ve çantaları sınıflarında sıralarında hazır olacak."

Kaynak: AA