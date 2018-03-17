Türkav, Çanakkale Şehitlerini Andı

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Çankırı İl Başkanlığı tarafından "9'uncu Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Programı" Karatekin Parkı'nda gerçekleştirildi.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını TÜRKAV İl Başkanı İsa Bölükbaşı yaptı.

Bölükbaşı, "TÜRKAV olarak Kuru ekmek ve üzüm hoşafı ile alınan ülke kaderine terk edilemez diyerek başlattığımız ve bu sene dokuzuncusunu düzenlediğimiz Çanakkale şehitlerini anma etkinliğine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu vatan, bayrak, ezan uğruna canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Programa katılan AK Parti Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Geçen senede programa iştirak etmiştim. Bu milli şuur ve milli kültürümüzü, milli ruh ve heyecanımızı tazeleyen TÜRKAV'a, onun değerli başkanına, yönetimine ve burada siz değerli katılımcılarımıza selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Programda şehitler için dualar edildi. Katılımcılara, Çanakkale'de savaşan Mehmetçiğin günlük iaşesi olan kuru ekmek ve üzüm hoşafı ikramı edildi. Çanakkale şehitleriyle ilgili olan sergiye ise katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. - ÇANKIRI