Türkav Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Rektörümüzü Ziyaret Etti
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Türkav Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Rektörümüzü Ziyaret Etti

Türkav Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Rektörümüzü Ziyaret Etti
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TÜRKAV Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Rektörümüzü Ziyaret Etti Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Adli Psk.

TÜRKAV Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Rektörümüzü Ziyaret Etti Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Adli Psk. Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Evde Bakım Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşah Şükran Kale, 9 Haziran 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette TÜRKAV Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Meslek Yüksekokulu (AYMES) Sekreteri Hasan Ünlü, AYMES Moda Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Ömür, Germencik MYO Acil Durum Afet Yönetimi Programı Öğr. Gör. Dr. Erdinç Vural ve Germencik MYO Acil Durum Afet Yönetimi Programı Öğr. Gör. Nergis Yüksel de bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, şehir-üniversite bütünleşmesinin ve ortak fayda doğrultusunda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaparak sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiğini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Gülşah Şükran Kale'ye ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, çoğunluğu üniversitede görev yapan personellerden oluşan vakıf yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

TÜRKAV'ın faaliyet ve etkinlikler hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Gülşah Şükran Kale, Üniversitemizin şehrin gelişmesinde öncü rol oynadığını belirterek şehir için Üniversite-STK işbirliklerinin önemli olduğunu ve iş birliği çalışmalarına her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in TÜRKAV Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gülşah Şükran Kale'ye Üniversitemiz hediyeliklerini takdimi ve TÜRKAV Aydın Şubesi Yönetim Kurulu'nun Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e hediye takdimi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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