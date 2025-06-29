Türkan Şoray Kadir İnanır'la, Ediz Hun'la, İzzet Günay'la, Cüneyt Arkın'la birlikte kaç filmde oynadı?

Türkan Şoray Kadir İnanır'la, Ediz Hun'la, İzzet Günay'la, Cüneyt Arkın'la birlikte kaç filmde oynadı?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrolleri en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrolleri en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrolleri en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKAN ŞORAY'IN BEYAZ PERDEDE BAŞROLLERİ EN ÇOK PAYLAŞTIĞI ERKEK OYUNCU KİMDİR?

A: Ediz Hun

B: İzzet Günay

C: Kadir İnanır

D: Cüneyt Arkın

Cevap : A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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