27.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:09

Çanak, Müşfik'in olgunluk yıllarını oynaması için Türkan Şoray'a teklif götüreceğini söyledi. Çanak "Bu belgesel film 45 dakikalık 3 bölüm halinde çekilecek.

Yayıncı kuruluş ile görüşmeler henüz neticelenmedi. İlk önceliğimiz TRT olacak. Türk halkının takdirine mazhar olmuş olan Türkan Şoray'ın bu projeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler