Türkan Şoray'a teklif
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Türkan Şoray'a teklif

Oyuncu ve müzisyen Metin Çanak, ilk Türk kadın ressam Mihri Müşfik'in hayatının belgesel yapmak için çalışmalara başladı.

27.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:09
Türkan Şoray'a teklif

Çanak, Müşfik'in olgunluk yıllarını oynaması için 'a teklif götüreceğini söyledi. Çanak "Bu belgesel film 45 dakikalık 3 bölüm halinde çekilecek.

Yayıncı kuruluş ile görüşmeler henüz neticelenmedi. İlk önceliğimiz TRT olacak. Türk halkının takdirine mazhar olmuş olan Türkan Şoray'ın bu projeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
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