27.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:41

Çanak, Müşfik'in olgunluk yıllarını oynaması için Türkan Şoray'a teklif götüreceğini söyledi. Çanak "Bu belgesel film 45 dakikalık 3 bölüm halinde çekilecek. Yayıncı kuruluş ile görüşmeler henüz neticelenmedi. İlk önceliğimiz TRT olacak. Türk halkının takdirine mazhar olmuş olan Türkan Şoray'ın bu projeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.