Türkan Saylan Kreşinde yeni yıl heyecanı
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Türkan Saylan Kreşinde yeni yıl heyecanı

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreşi'nin küçük öğrencileri yaklaşan yeni yılı TED Antalya Koleji'nden ağabeyleri ve ablalarıyla birlikte kutladı.

29.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:16
Türkan Saylan Kreşinde yeni yıl heyecanı

Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Kreşi'nin küçük öğrencileri yaklaşan yeni yılı TED Koleji'nden ağabeyleri ve ablalarıyla birlikte kutladı.


Kutlamalar için TED'li öğrenciler, Türkan Saylan Kreşi'nin bahçesini rengarenk balonlarla süslerken çocuklar için Noel Baba kostümleri giydiler, masal kahramanlarına dönüştüler. Kreş öğrencileri, kutlamanın yapıldığı kreş bahçesine TED öğrencilerinin el ele tutuşarak yaptıkları köprünün altından geçerek geldi. Yeni yıl şarkılarıyla karşılanan çocuklar, daha sonra ağabey ve ablalarının söylediği şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Kutlamaların sonunda TED ve Türkan Saylan Kreşi öğrencileri hep birlikte yeni yıl pastasını kesti. TED'li öğrenciler, çocuklara yılbaşı kurabiyesi de hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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