Türkan Saylan Çok Amaçlı Salonda, Düğün Organizasyonlarına Yoğun İlgi

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezindeki çok amaçlı salonda düzenlenen düğün organizasyonlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 1 Eylül'de hizmete giren Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bulunan bin kişilik çok amaçlı salonda organizasyonlar her geçen gün artıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 43 Milyon TL'ye yapımı tamamlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi birçok farklı alanda hizmet vermeye devam ediyor. Merkezin bünyesinde bulunan çok amaçlı salon da 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren hizmete girdi. Çok amaçlı salonda 1375 m² etkinlik alanı ve 158 m² mutfak kullanım alanı bulunuyor.

1000 kişilik çok amaçlı salonda her türlü düğün, kongre, toplantı organizasyonları yapılabiliyor. Salonun hizmete girmesinden bu yana 9 düğün organizasyonu ve kurum ve kuruluşların 4 toplantısı gerçekleşirken 2022 yılı için şimdiden 22 düğün rezervasyonu yapıldı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan çok amaçlı salondan faydalanmak isteyenler rezervasyon için 0552 820 48 03 numaralı telefondan irtibat kurabiliyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet