Türkan Saylan Çankaya Evi hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkan Saylan Çankaya Evi hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Kültür Sanat

Türkan Saylan Çankaya Evi hizmete girdi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, toplu açılışla hizmete giren Türkan Saylan Çankaya Evi'ni ziyaret etti.

Türkan Saylan Çankaya Evi hizmete girdi

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, toplu açılışla hizmete giren Türkan Saylan Çankaya Evi'ni ziyaret etti.

Türkan Saylan Çankaya Evi içerisinde yer alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Çayyolu Şubesi tarafından kurulan Türkan Saylan Kütüphanesi ve Atölyelerini de gezen Taşdelen, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 7 yılda 14 olan Çankaya Evi sayısını bu dönem 6 yeni Çankaya Evi ile 33'e çıkaracaklarını söyleyen Taşdelen, Çankaya Evlerinin büyük bir eksikliği giderdiğini eğitim merkezleri olmanın yanı sıra Çankaya'da sosyal yaşamın da bir parçası haline gelmesinden duydukları memnuniyet ifade etti.

Türkan Saylan Çankaya Evi, okuma odası, kitaplığı, çok amaçlı salonu ve geniş atölyeleriyle Beytepe Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı Selçuklu Caddesi No: 2'de Çankayalılara hizmet verecek.

Türkan Saylan Çankaya Evi hizmete girdi
Türkan Saylan Çankaya Evi hizmete girdi
Türkan Saylan Çankaya Evi hizmete girdi
Türkan Saylan Çankaya Evi hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Şevval Sam İrem Derici Demet Özdemir
Spor Mert Günok Abdullah Avcı Roland Garros Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkan Saylan Çankaya Evi hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 13:48:40. #1.15#

title