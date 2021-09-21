Türkan Günday kimdir? Türkan Irmaklı bulundu mu, ne oldu?

Türkan Irmaklı kimdir? Türkan Irmaklı bulundu mu, ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TÜRKAN GÜNDAY KİMDİR?

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşıyordu. Erkek arkadaşı E. G.'nin evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılmak isteyen ancak borçları nedeniyle ayrılamayan Türkan Günday, 15 Temmuz tarihinde kendisi hakkında ölüm ilanı vererek ortadan kayboldu.

Haberler.com - Gündem