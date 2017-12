Türkan Bebek Ölümünün 33. Yılında Anıldı

Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah anıldı.



Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebeğin anısını yaşatmak için yaptırılan park ve heykelin bulunduğu alanda düzenlenen anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türkan bebek anıtına çelenk sunuldu.



Edirne Valisi Günay Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca her zaman zulmün ve zalimin karşısında olduğunu söyledi.



Türkiye'nin zulüm gören bütün insanlığa gönlünü ve kapısını açarak bu konuda yardıma ihtiyacı olanlara her türlü desteğin verdiğini belirten Özdemir, "Dün olduğu gibi bugün de dünyanın neresinde bir zulüm varsa yine aynı şekilde karşı çıkan ve mazlumlara kapısını açan dünyada en büyük ve tek ülke olma vasfımızı da hala sürdürüyoruz." dedi.



Özdemir, 15. ve 16. yüzyılda dünyanın deşik yerlerindeki zulümlerden kaçan Yahudilerin Edirne'ye gelip yerleştiği ve 13 ayrı sinagog kurduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Bu gösteriyor ki Edirne tarih boyunca bu konuda her türlü mazlumun yanında yer almış. Daha sonra sinagoglar yandıktan sonra dönemin padişahı Abdülhamid Han bugünkü sinagogu yaptırıyor. Avrupa'nın önemli sinagoglarından birisi.



Şu an dünyada Kudüs konusu gündeme geldiği zaman gördük ki siyonizm artık diğer inanç ve düşüncedeki insanlara zulmeden, hatta Yahudilere de zulmeden bir aşamaya doğru gitmek üzere. Biz inanıyoruz ki ileride siyonistler Yahudilere zulmederse bizim kapımız yine Yahudilere açık olacak. Zulme uğrayan Yahudilere de yine aynı şekilde biz ev sahipliği yapacağız."



Özdemir, Balkanlar'daki soydaşların tarih boyunca Balkanlar'a huzur, mutluluk, barış ve imar götürdüğünü vurguladı.



Balkanlar'da soydaşların tarih boyunca çeşitli sıkıntılar çektiğini ve zulümler gördüğünü dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:



"En son yaşanan zulümlerden birisi de bugün andığımız şehit olan Türkan bebek ve şehitler. Son dönemde Bulgaristan'da, Balkanlar'da da gerçekten ciddi anlamda demokratik gelişmeler olmakta. Özellikle Bulgaristan konusuna değinmek istiyorum. Avrupa Birliği demokrasi olarak dünyada örnek olmasına rağmen son dönemde görüyoruz ki demokrasiden, insan haklarından uzaklaşan bir seyir çiziyor. Bulgaristan da son dönemde gerçekten oradaki soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz ve oradaki diğer farklı inanç ve düşüncedeki insanlar beraber yaşama, birlikte yaşama anlamında da demokratik gelişme olarak önemli mesafeler katediyor. Camilerin yapılması, kültürel anlamda faaliyetlerin yapılması, farklı inanç ve düşüncedeki insanların da inançlarını yaşama ile ilgili öneli yapıların ve altyapıların yapılmasıyla ilgili ciddi çalışmalar var. Bundan dolayı da hem oradaki siyasi partilerimizin aynı zamanda oradaki şu anda hükümette bulunan Başbakan Borisov'un da ciddi destekleri olacağına inanıyorum. Bundan sonra daha iyi açılımlar olacağını düşünerek kendisine de teşekkür ediyorum."



Özdemir, Balkanlar'a her türlü yardımı ve hizmeti yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.



-"Şehit polis adına Bulgaristan'daki köyünde çeşme"



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Bulgaristan Türklerine yapılan zulmün, vahşetin ve neredeyse bir katliamın sembol ismi haline gelen şehit Türkan bebeğin rahmet, minnet ve şükranla yad edildiğini ifade etti.



Türkan bebeğin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini söyleyen Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yine bugün her ikisi de yaşasalardı Türkan bebekle aynı yaşta olan evladımız, kızımız şehit Nefize Çetin Özsoy'u da bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Nefize kızımız da Türkan bebek gibi o zulümden bir şekilde nasibini almış evladımızdı. Onun ailesi de Bulgaristan'daki bu zulüm politikaları nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştı. Muhacir olmuştu. Burada babası ve annesinin gayretleriyle eğitimini tamamlamış, öğretmen olmuş ama atanamadığı için polisliği seçmiş ve polislik sırasında anavatanını terörün hain kurşunlarından korumaya çalışırken vatan toprakları için kendi bedenini, kendi canını gözünü kırpmadan kahpe kurşunlarına karşı siper ederek anavatanda şehit olmuş ve Edirne'ye defnedilmişti.



Dost ve kardeş belediyemiz Kırcaali Belediyesi ile yaptığımız görüşmede, 'Türkan bebeğimizin, evladımızın doğduğu köyde onun adına bir çeşmesi var. Biz, kızımızın doğduğu Kırcaali'nin Çiftlik köyünde de Nefize Çetin Özsoy adına da bir çeşme yapalım.' dedik. Bu teklifi İçişleri Bakanlığımıza ileteceğiz, onaylaması halinde en kısa zamanda kardeş belediyemiz Kırcaali ile kardeş başkanım, dostum Hasan Aziz ile birlikte Çiftlik köyünde Nefize Çetin Özsoy adına da hatıra çeşmesine yaparak onun ismini de sonsuza kadar yaşatacağız inşallah."



Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu ise Bulgaristan'da 1984'te Türk ve Müslüman isimlerinin Bulgar ve Hristiyan isimleriyle değiştirildiğini ifade etti.



Bulgaristan Türklerinin Türkçe konuşmasının yasaklandığını anlatan Hacıoğlu, o dönemde ibadet özgürlüğünün de olmadığını kaydetti.



Bulgaristan'dan gelen öğrencilerin şiir okuduğu programda, Türkan bebek ve tüm şehitler için dua edildi, katılanlara ikramda bulunuldu.



Programa, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Bulgaristan Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Ali, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Kozan, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkanı Nedim Dönmez, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'dan ve çeşitli illerden gelen vatandaşlar da katıldı.