Türkali 2 nerede? Türkali-2 kuyusu nerede, hangi ilimizde bulunuyor? Hangi şehre daha yakındır?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz müjdesi verecek. Türkali 2 kuyusunda bulunan doğal gaz miktarıyla ilgili detaylar açıklanacak. Bunun ardından Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ilimize bağlıdır merak edildi. Peki, Türkali 2 nerede? Türkali 2 kuyusu neresi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." sözlerinden sonra beklenen büyük gün geldi. Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında önemli bir müjde vereceği, Türkali 2 kuyusunda bulunan doğal gaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacağı öne sürüldü. Peki, Türkali 2 kuyusu nerede? Türkali 2 kuyusu hangi ilde bulunuyor? Türkali 2 kuyusu hangi şehirde?

TÜRKALİ-2 KUYUSU NEREDE?

Türkali-2 Kuyusu, Kuzey Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer almaktadır.

Türkali-2 kuyusu şehir olarak Zonguldak ilimizde daha yakındır. Türkali-2kuyusu Zonguldak açıklarında yer almaktadır.

Ek olarak Türkali, Zonguldak ilinin Kilimli ilçesine bağlı bir köydür.

TÜRKALİ NEREDE?

Türkali, Zonguldak ilinin Kilimli ilçesine bağlı bir köydür.

Köyün adi neden Türkali diye merak edenler olabilir köyün bi zaman nin elinde iken orada tek turk olan ali adinda biri yasarmis daha sonralari koyu elinden turkler almis ve koyde yaşayan ali adli kisinin de turk olmasi sonucunda koye turkali adini vermisler

Köyün bayramlarda ortalama 10 çeşitten oluşan yemeklerini gelen bütün misafirlere ikram geleneği mevcuttur.Ayrıca sokaklarda herkesin ama özellikle çocuk ve gençlerin gün boyu gezmesi,çeşitli satıcıların olması köyü panayır alanına döndürmektedir.Bu durum, bayramlarda Türkali'yi civardaki yerleşimlerin cazibe merkezi haline getirmektedir.Bu nedenlerle köyde bütün bayramlar çok kalabalık ve eğlenceli geçmektedir. Köyün geleneksel yemekleri; sütlü çorba (sütlaç),halıçka çorbası,barbunyalı pırasa(paklalı pırasa),etli kapuska,soğan dolması,köy pilavı,çılbır,zılbıt,zırfa,fasulye turşusu,kıvırma tatlısı,mısır ekmeğidir. Düğünlerde zaman zaman davul zurna eşliğinde köçek oynatma geleneği devam etmektedir. Köyde yapılan arıcılık sonucunda, sağlığa çok faydalı ,tadı hafif acı olan kestane ve çam balı elde edilmektedir.

Yaz aylarında Almanya'dan ve yurt içinden gelenler nüfusu iki ya da üç katına kadar çıkarmaktadır.Düğünler için hafta sonları yeterli gelmediğinden tüm hafta içi düğün ve kına geceleri eğlenceleri sürdürülebilmektedir.

TÜRKALİ HARİTADAKİ YERİ

MÜJDE AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi bugün Cuma namazından sonra 14:30 'da açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacak. Ardından Cuma namazından sonra müjde açıklanması yapacağı düşünülüyor.

MÜJDE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin bugün 4 Haziran Cuma günü saat 14:30 civarında açıklanacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyonda canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrasında tüm gözler, bugün yapılacak açıklamaya çevrildi.

AMASRA-1 KUYUSUNDAN ÇIKARILAN DOĞAL GAZ MİKTARINI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak. Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğal gaz keşfettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarf ettiği "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele" sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.

KUYU TESLERİNİ KANUNİ SONDAJ GEMİSİ YAPACAK

Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açılmıştı. Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak. Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı.

BAKAN DÖNMEZ'İN PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI

Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanın dozunu artırdı. Bakan'ın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, paylaşımda 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.